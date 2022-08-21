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СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной
СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной
Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей накануне в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:03
2022-08-21T12:03
2022-08-21T12:36
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
происшествия
александр дугин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей накануне в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя, сообщается на сайте СК РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.
2022-08-21T12:03
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина, происшествия, александр дугин, московская область (подмосковье), видео
Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина, Происшествия, Александр Дугин, Московская область (Подмосковье)
12:03 21.08.2022 (обновлено: 12:36 21.08.2022)
СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной
СК: взрывное устройство в автомобиле Дугиной было заложено под днищем, со стороны водителя