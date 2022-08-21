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СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
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СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной
СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной
Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей накануне в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:03
2022-08-21T12:36
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
происшествия
александр дугин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей накануне в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя, сообщается на сайте СК РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.
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подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина, происшествия, александр дугин, московская область (подмосковье), видео
Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина, Происшествия, Александр Дугин, Московская область (Подмосковье)
СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей накануне в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя, сообщается на сайте СК РФ.
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12:03 21.08.2022 (обновлено: 12:36 21.08.2022)
 
СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной

СК: взрывное устройство в автомобиле Дугиной было заложено под днищем, со стороны водителя

© Следком/TelegramНа месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
© Следком/Telegram
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей накануне в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя, сообщается на сайте СК РФ.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
"На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте", - говорится в сообщении.
 
Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойДарья ДугинаПроисшествияАлександр ДугинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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