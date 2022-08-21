https://ria.ru/20220821/podryv-1811091439.html

СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной

СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022

СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной

Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей накануне в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:03

2022-08-21T12:03

2022-08-21T12:36

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

происшествия

александр дугин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей накануне в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя, сообщается на сайте СК РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля. 2022-08-21T12:03 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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