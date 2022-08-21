09:49 21.08.2022 (обновлено: 10:44 21.08.2022)
Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью
Сенатор Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с его профессиональной деятельностью
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что взрыв автомобиля в Подмосковье, в котором погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, может быть связан с профессиональной деятельностью её отца, философа и общественного деятеля Александра Дугина.
"Скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет", - сказал Джабаров РИА Новости, добавив, что это может быть связано и с "украинскими событиями".
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.