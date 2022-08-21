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Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью - РИА Новости, 21.08.2022
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Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью
Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью - РИА Новости, 21.08.2022
Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что взрыв автомобиля в Подмосковье, в котором погибла журналистка и политолог Дарья... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:49
2022-08-21T10:44
происшествия
владимир джабаров
александр дугин
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что взрыв автомобиля в Подмосковье, в котором погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, может быть связан с профессиональной деятельностью её отца, философа и общественного деятеля Александра Дугина."Скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет", - сказал Джабаров РИА Новости, добавив, что это может быть связано и с "украинскими событиями".Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
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происшествия, владимир джабаров, александр дугин, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина
Происшествия, Владимир Джабаров, Александр Дугин, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина
09:49 21.08.2022 (обновлено: 10:44 21.08.2022)
 
Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью

Сенатор Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с его профессиональной деятельностью

© Следком/TelegramНа месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
© Следком/Telegram
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что взрыв автомобиля в Подмосковье, в котором погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, может быть связан с профессиональной деятельностью её отца, философа и общественного деятеля Александра Дугина.
"Скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет", - сказал Джабаров РИА Новости, добавив, что это может быть связано и с "украинскими событиями".
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
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ПроисшествияВладимир ДжабаровАлександр ДугинПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойДарья Дугина
 
 
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