https://ria.ru/20220821/podryv-1811077569.html

Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью

Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью - РИА Новости, 21.08.2022

Джабаров связал подрыв автомобиля Дугина с профессиональной деятельностью

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что взрыв автомобиля в Подмосковье, в котором погибла журналистка и политолог Дарья... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:49

2022-08-21T09:49

2022-08-21T10:44

происшествия

владимир джабаров

александр дугин

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что взрыв автомобиля в Подмосковье, в котором погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, может быть связан с профессиональной деятельностью её отца, философа и общественного деятеля Александра Дугина."Скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет", - сказал Джабаров РИА Новости, добавив, что это может быть связано и с "украинскими событиями".Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://ria.ru/20220821/delo-1811067826.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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