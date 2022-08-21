https://ria.ru/20220821/pivo-1811055684.html
Врач рассказала, кому и когда полезно пить пиво
Врач рассказала, кому и когда полезно пить пиво - РИА Новости, 21.08.2022
Врач рассказала, кому и когда полезно пить пиво
В пиве содержатся вещества, "гармонизирующие" состояние женщины в определенные периоды, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T02:10
2022-08-21T02:10
2022-08-21T02:10
общество
ольга перевалова
здоровье - общество
пиво
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В пиве содержатся вещества, "гармонизирующие" состояние женщины в определенные периоды, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова.Мужчинам пиво вредно всегда, а женщинам в некоторых случаях оно может не только навредить, но и принести относительную пользу, считает врач. По ее словам, этот напиток может помочь легче перенести предменструальный синдром (ПМС). Причина в том, что в его состав входят фитоэстрогены, способные восстанавливать баланс женских гормонов в организме.Однако регулярно употреблять пиво не стоит и женщинам, предупредила она. Напиток способствует набору веса, негативно влияет на микрофлору кишечника и приводит к развитию пивного алкоголизма, уточнила врач."Те женщины, которые любят побаловаться пивком, начинают толстеть. У любительниц этого напитка в кишечнике вырастает такая грибковая флора, которая начинает постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, например, то же пиво. Именно из-за этого многие сваливаются в пивной алкоголизм", – отметила Перевалова.Частое употребление пива может иметь катастрофические последствия для внешности женщины, продолжила диетолог."Женщину, любящую пиво, видно за версту, потому что у нее большой живот и маленькие ножки, а также отеки и серый цвет лица", – заключила Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220810/pivo-1808507076.html
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РИА Новости
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общество, ольга перевалова, здоровье - общество, пиво
Общество, Ольга Перевалова, Здоровье - Общество, Пиво
Врач рассказала, кому и когда полезно пить пиво
Врач Перевалова: в пиве содержатся фитоэстрогены, восстанавливающие женские гормоны
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.
В пиве содержатся вещества, "гармонизирующие" состояние женщины в определенные периоды, рассказала
в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова.
Мужчинам пиво вредно всегда, а женщинам в некоторых случаях оно может не только навредить, но и принести относительную пользу, считает врач. По ее словам, этот напиток может помочь легче перенести предменструальный синдром (ПМС). Причина в том, что в его состав входят фитоэстрогены, способные восстанавливать баланс женских гормонов в организме.
"Как врач могу сказать, что в пиве есть плюсы, но не для всех и не всегда. Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию", – объяснила Перевалова.
Однако регулярно употреблять пиво не стоит и женщинам, предупредила она. Напиток способствует набору веса, негативно влияет на микрофлору кишечника и приводит к развитию пивного алкоголизма, уточнила врач.
"Те женщины, которые любят побаловаться пивком, начинают толстеть. У любительниц этого напитка в кишечнике вырастает такая грибковая флора, которая начинает постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, например, то же пиво. Именно из-за этого многие сваливаются в пивной алкоголизм", – отметила Перевалова.
Частое употребление пива может иметь катастрофические последствия для внешности женщины, продолжила диетолог.
"Женщину, любящую пиво, видно за версту, потому что у нее большой живот и маленькие ножки, а также отеки и серый цвет лица", – заключила Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.