https://ria.ru/20220821/pivo-1811055684.html

Врач рассказала, кому и когда полезно пить пиво

Врач рассказала, кому и когда полезно пить пиво - РИА Новости, 21.08.2022

Врач рассказала, кому и когда полезно пить пиво

В пиве содержатся вещества, "гармонизирующие" состояние женщины в определенные периоды, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T02:10

2022-08-21T02:10

2022-08-21T02:10

общество

ольга перевалова

здоровье - общество

пиво

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В пиве содержатся вещества, "гармонизирующие" состояние женщины в определенные периоды, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова.Мужчинам пиво вредно всегда, а женщинам в некоторых случаях оно может не только навредить, но и принести относительную пользу, считает врач. По ее словам, этот напиток может помочь легче перенести предменструальный синдром (ПМС). Причина в том, что в его состав входят фитоэстрогены, способные восстанавливать баланс женских гормонов в организме.Однако регулярно употреблять пиво не стоит и женщинам, предупредила она. Напиток способствует набору веса, негативно влияет на микрофлору кишечника и приводит к развитию пивного алкоголизма, уточнила врач."Те женщины, которые любят побаловаться пивком, начинают толстеть. У любительниц этого напитка в кишечнике вырастает такая грибковая флора, которая начинает постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, например, то же пиво. Именно из-за этого многие сваливаются в пивной алкоголизм", – отметила Перевалова.Частое употребление пива может иметь катастрофические последствия для внешности женщины, продолжила диетолог."Женщину, любящую пиво, видно за версту, потому что у нее большой живот и маленькие ножки, а также отеки и серый цвет лица", – заключила Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220810/pivo-1808507076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ольга перевалова, здоровье - общество, пиво