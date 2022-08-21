https://ria.ru/20220821/peski-1811105217.html

Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил

Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил - РИА Новости, 21.08.2022

Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о зачистке населенного пункта Пески под Донецком. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:54

2022-08-21T13:54

2022-08-21T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

владимир путин

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о зачистке населенного пункта Пески под Донецком.Глава Чечни отметил, что после освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь."Нацики специально оставляют после себя немалое количество "секретов", от которых страдает в первую очередь гражданское население", — заявил Кадыров.Таким образом, отметил он, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку еще на несколько километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220819/dnr-1810690379.html

донецк (днр)

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, рамзан кадыров, владимир путин, россия, луганская народная республика