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Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/peski-1811105217.html
Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил
Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил - РИА Новости, 21.08.2022
Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о зачистке населенного пункта Пески под Донецком. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:54
2022-08-21T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
владимир путин
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о зачистке населенного пункта Пески под Донецком.Глава Чечни отметил, что после освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь."Нацики специально оставляют после себя немалое количество "секретов", от которых страдает в первую очередь гражданское население", — заявил Кадыров.Таким образом, отметил он, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку еще на несколько километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220819/dnr-1810690379.html
донецк (днр)
россия
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, рамзан кадыров, владимир путин, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика
13:54 21.08.2022 (обновлено: 14:23 21.08.2022)
 
Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил

Глава Чечни Кадыров: союзные силы очистили Пески в ДНР от украинских военных

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о зачистке населенного пункта Пески под Донецком.

"Пески освобожден! Поселок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы", — написал он.

Глава Чечни отметил, что после освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь.
"Нацики специально оставляют после себя немалое количество "секретов", от которых страдает в первую очередь гражданское население", — заявил Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Таким образом, отметил он, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку еще на несколько километров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныРамзан КадыровВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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