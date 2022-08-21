13:54 21.08.2022 (обновлено: 14:23 21.08.2022)
Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил
Глава Чечни Кадыров: союзные силы очистили Пески в ДНР от украинских военных
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о зачистке населенного пункта Пески под Донецком.
"Пески освобожден! Поселок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы", — написал он.
Глава Чечни отметил, что после освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь.
"Нацики специально оставляют после себя немалое количество "секретов", от которых страдает в первую очередь гражданское население", — заявил Кадыров.
Таким образом, отметил он, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку еще на несколько километров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.