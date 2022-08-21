https://ria.ru/20220821/perepiska-1811084864.html

МИД Тайваня назвал переписку с Зеленским в Twitter фейком

МИД Тайваня назвал переписку с Зеленским в Twitter фейком - РИА Новости, 21.08.2022

МИД Тайваня назвал переписку с Зеленским в Twitter фейком

Министерство иностранных дел Тайваня назвало фейком скриншот "переписки" внешнеполитического ведомства острова с Владимиром Зеленским в Twitter,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:12

2022-08-21T11:12

2022-08-21T11:12

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тайвань

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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня назвало фейком скриншот "переписки" внешнеполитического ведомства острова с Владимиром Зеленским в Twitter, распространившийся в СМИ в начале августа."Министерство иностранных дел Тайваня сообщает, что недавняя переписка якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским в аккаунте ведомства в Twitter - ложная информация", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД Тайваня.В заявлении поясняется, что ранее в иностранных СМИ распространился скриншот, в котором пользователь под ником Володимир Зеленьский и с фотографией украинского президента на аватаре оставил комментарий под постом тайваньского МИД от 4 августа, осуждающем начало масштабных военных учений Народно-освободительной армией Китая (НОАК) вокруг острова. В комментарии Зеленский написал "Тайвань, мы с тобой!", на что МИД ответил "Вы кто?"."Недавно некоторые иностранные СМИ, которые не знали, что скриншот был фейком, сообщили, что МИД Тайваня не узнал президента Украины в комментариях к своему посту в Twitter. В связи с этим сообщаем, что упомянутая переписка никогда не происходила, а скриншот является фейком, созданным в Photoshop", - говорится в заявлении.Учения Народно-освободительной армии Китая в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220820/tayvan-1810999004.html

https://ria.ru/20220821/kitay-1811069608.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, тайвань, украина