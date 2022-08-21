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Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР - РИА Новости, 21.08.2022
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Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР
Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР - РИА Новости, 21.08.2022
Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях высоких представителей России и... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:48
2022-08-21T15:48
николай патрушев
совет безопасности рф
атр
россия
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."Состоится обмен мнениями по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и имеющимся вызовам", - говорится в сообщении.
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николай патрушев, совет безопасности рф, атр, россия, экономическое сообщество асеан
Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, АТР, Россия, Экономическое сообщество АСЕАН
15:48 21.08.2022
 
Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР

Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН вопросы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"Состоится обмен мнениями по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и имеющимся вызовам", - говорится в сообщении.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 13:56
США стремятся разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявили в Генштабе
 
Николай ПатрушевСовет Безопасности РФАТРРоссияЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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