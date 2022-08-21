https://ria.ru/20220821/patrushev-1811118481.html
Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР
Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР - РИА Новости, 21.08.2022
Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях высоких представителей России и... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:48
2022-08-21T15:48
2022-08-21T15:48
николай патрушев
совет безопасности рф
атр
россия
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."Состоится обмен мнениями по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и имеющимся вызовам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809990365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, совет безопасности рф, атр, россия, экономическое сообщество асеан
Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, АТР, Россия, Экономическое сообщество АСЕАН
Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР
Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН вопросы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона