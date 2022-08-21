https://ria.ru/20220821/patrushev-1811118481.html

Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР

Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР - РИА Новости, 21.08.2022

Патрушев обсудит с коллегами по АСЕАН безопасность в АТР

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях высоких представителей России и... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:48

2022-08-21T15:48

2022-08-21T15:48

николай патрушев

совет безопасности рф

атр

россия

экономическое сообщество асеан

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."Состоится обмен мнениями по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и имеющимся вызовам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809990365.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай патрушев, совет безопасности рф, атр, россия, экономическое сообщество асеан