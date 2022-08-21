https://ria.ru/20220821/palochka-1811114355.html

В нижегородском лагере, где массово заболели дети, выявили кишечную палочку

В нижегородском лагере, где массово заболели дети, выявили кишечную палочку - РИА Новости, 21.08.2022

В нижегородском лагере, где массово заболели дети, выявили кишечную палочку

Кишечную палочку обнаружили в ходе расследования в оздоровительном лагере в Нижегородской области, где массово заболели дети, сообщает региональное управление... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:12

2022-08-21T15:12

2022-08-21T15:12

происшествия

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842061_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_71c7399846b2f21723a02cb8abf87d64.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Кишечную палочку обнаружили в ходе расследования в оздоровительном лагере в Нижегородской области, где массово заболели дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.В детском оздоровительном лагере "Восток" в Семеновском районе более 20 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на недомогание. Работа лагеря приостановлена. Региональный СУСК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)."В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе правил дезинфекции, что подтверждается результатами исследования. Из 45 смывов в шести выделена кишечная палочка (с чистых вилок, ложек, стаканов, кухонной посуды, банок, питьевого фонтанчика). Кроме этого, микробиологические показатели пробы чая с сахаром превысили нормативный показатель в четыре раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области готово проконсультировать родителей по вопросам защиты прав потребителей.

https://ria.ru/20220817/dostavka-1810135491.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество