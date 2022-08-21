https://ria.ru/20220821/pakistan-1811114194.html

В Пакистане запретили прямую трансляцию выступлений экс-премьера

В Пакистане запретили прямую трансляцию выступлений экс-премьера - РИА Новости, 21.08.2022

В Пакистане запретили прямую трансляцию выступлений экс-премьера

Пакистанская служба контроля за средствами массовой информации запретила прямую трансляцию выступлений бывшего премьер-министра Имрана Хана. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:12

2022-08-21T15:12

2022-08-21T15:12

в мире

имран хан

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 авг – РИА Новости. Пакистанская служба контроля за средствами массовой информации запретила прямую трансляцию выступлений бывшего премьер-министра Имрана Хана.Накануне Хан в ходе выступления пригрозил возбуждением дел против высших должностных лиц полиции, женщины-судьи, избирательной комиссии Пакистана и политических оппонентов из-за обращения с его помощником Шахбазом Гиллом, который был арестован на прошлой неделе по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Управление по регулированию электронных СМИ Пакистана заявило, что телевизионные каналы, несмотря на неоднократные предупреждения, не смогли внедрить механизм временной задержки передачи сигнала для предотвращения трансляции материалов против "государственных институтов".Регулятор отметил, что выступления Хана противоречат статье 19 Конституции и кодексу поведения СМИ."Компетентный орган … настоящим запрещает прямую трансляцию выступления Имрана Хана на всех спутниковых телеканалах с немедленным вступлением в силу", - заявил регулятор, отметив, что видеозапись выступлений экс-премьера разрешена к показу после редакционного контроля.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками". Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако Избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.

https://ria.ru/20220502/pakistan-1786564997.html

https://ria.ru/20220412/vybory-1783013420.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, имран хан, пакистан