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Германия поставляет Украине очень много оружия, считает Шольц - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/oruzhie-1811144254.html
Германия поставляет Украине очень много оружия, считает Шольц
Германия поставляет Украине очень много оружия, считает Шольц - РИА Новости, 21.08.2022
Германия поставляет Украине очень много оружия, считает Шольц
Германия поставляет достаточно оружия Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с гражданами в рамках Дня открытых дверей. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T18:39
2022-08-21T18:40
специальная военная операция на украине
сергей лавров
украина
россия
германия
нато
минобороны германии
олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Германия поставляет достаточно оружия Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с гражданами в рамках Дня открытых дверей.Несколько дней назад газета Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах писала, что украинские дипломаты с июня неоднократно просили правительство ФРГ о предоставлении дополнительного вооружения, но пока безуспешно. Подчеркивается, что минобороны ФРГ обосновывало отказ, в частности, тем, что бундесвер сам нуждается в оружии, поскольку должен выполнять союзнические обязательства по НАТО. Газета отмечает, что в последний раз Шольц дал обязательство по "значительным" поставкам вооружений Украине в выступлении в Бундестаге 1 июня."Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать…, мы сейчас делаем это регулярно…, это очень эффективное вооружение", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о поставках Украине. Он напомнил о поставках зенитного танка Gepard. Канцлер добавил, что в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.По его словам, "Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо", но при этом не должно быть эскалации конфликта. "И это основной принцип", - подчеркнул канцлер.Издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, в середине августа указывало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь. Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро полагает, что Украине не предлагали военную помощь в июле из-за нехватки оружия у стран ЕС и неплатежеспособности страны.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220821/ukraina-1811096394.html
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сергей лавров, украина, россия, германия, нато, минобороны германии, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО, Минобороны Германии, Олаф Шольц
18:39 21.08.2022 (обновлено: 18:40 21.08.2022)
 
Германия поставляет Украине очень много оружия, считает Шольц

Канцлер Шольц: Германия поставляет Украине очень много вооружения и делает это регулярно

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Германия поставляет достаточно оружия Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с гражданами в рамках Дня открытых дверей.
Несколько дней назад газета Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах писала, что украинские дипломаты с июня неоднократно просили правительство ФРГ о предоставлении дополнительного вооружения, но пока безуспешно. Подчеркивается, что минобороны ФРГ обосновывало отказ, в частности, тем, что бундесвер сам нуждается в оружии, поскольку должен выполнять союзнические обязательства по НАТО. Газета отмечает, что в последний раз Шольц дал обязательство по "значительным" поставкам вооружений Украине в выступлении в Бундестаге 1 июня.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Экс-посол Украины обрушился на власти Германии, посадившие Киев "на диету"
"Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать…, мы сейчас делаем это регулярно…, это очень эффективное вооружение", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о поставках Украине. Он напомнил о поставках зенитного танка Gepard. Канцлер добавил, что в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.
По его словам, "Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо", но при этом не должно быть эскалации конфликта. "И это основной принцип", - подчеркнул канцлер.
Издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, в середине августа указывало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь. Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро полагает, что Украине не предлагали военную помощь в июле из-за нехватки оружия у стран ЕС и неплатежеспособности страны.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТОМинобороны ГерманииОлаф Шольц
 
 
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