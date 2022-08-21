14:09 21.08.2022 (обновлено: 19:08 21.08.2022)
El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе
El Debate: США действуют на Украине по афганскому сценарию, не контролируя поставки оружия
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты могут потерять миллиарды долларов на Украине, как и во время бегства американских военных из Афганистана. Об этом пишет испанская газета El Debato.
"США потратили как минимум 134 миллиарда долларов на поддержку афганского правительства, а в отчете за 2020 год, подготовленном уполномоченным конгрессом Специальным управлением генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что около 19 миллиардов долларов из примерно 63 миллиардов пересмотренной помощи утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений", — напомнил журналист.
О риске повторения афганского сценария изданию сообщил специальный генинспектор SIGAR Джон Сопко. По его мнению, между двумя кризисами и участием в них США есть определенное сходство.
"Я не говорю, что это неправильно поддерживать Украину экономически и военными средствами, не говорю, что украинский народ какой-то неправильный и собирается воровать, я этого не говорю. Но когда вы вбрасываете в страну столько денег так быстро, у вас должен быть выстроенный контроль с самого начала. На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки", — пояснил аналитик.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.