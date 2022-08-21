https://ria.ru/20220821/oruzhie-1811106956.html

El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе

El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе - РИА Новости, 21.08.2022

El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе

Соединенные Штаты могут потерять миллиарды долларов на Украине, как и во время бегства американских военных из Афганистана. Об этом пишет испанская газета El... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:09

2022-08-21T14:09

2022-08-21T19:08

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

кабул (город)

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты могут потерять миллиарды долларов на Украине, как и во время бегства американских военных из Афганистана. Об этом пишет испанская газета El Debato.Ссылаясь на мнения экспертов, автор статьи Эдгардо Пинелл подчеркнул, что Вашингтон вливает миллиарды долларов в поддержку киевского режима, но, учитывая результат в Кабуле, деньги могут в итоге пройти "ниже радаров"."США потратили как минимум 134 миллиарда долларов на поддержку афганского правительства, а в отчете за 2020 год, подготовленном уполномоченным конгрессом Специальным управлением генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что около 19 миллиардов долларов из примерно 63 миллиардов пересмотренной помощи утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений", — напомнил журналист.О риске повторения афганского сценария изданию сообщил специальный генинспектор SIGAR Джон Сопко. По его мнению, между двумя кризисами и участием в них США есть определенное сходство.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804907314.html

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

украина

сша

кабул (город)

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, кабул (город), вашингтон (штат)