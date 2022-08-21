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El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе - РИА Новости, 21.08.2022
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El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе
El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе - РИА Новости, 21.08.2022
El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе
Соединенные Штаты могут потерять миллиарды долларов на Украине, как и во время бегства американских военных из Афганистана. Об этом пишет испанская газета El... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:09
2022-08-21T19:08
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты могут потерять миллиарды долларов на Украине, как и во время бегства американских военных из Афганистана. Об этом пишет испанская газета El Debato.Ссылаясь на мнения экспертов, автор статьи Эдгардо Пинелл подчеркнул, что Вашингтон вливает миллиарды долларов в поддержку киевского режима, но, учитывая результат в Кабуле, деньги могут в итоге пройти "ниже радаров"."США потратили как минимум 134 миллиарда долларов на поддержку афганского правительства, а в отчете за 2020 год, подготовленном уполномоченным конгрессом Специальным управлением генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что около 19 миллиардов долларов из примерно 63 миллиардов пересмотренной помощи утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений", — напомнил журналист.О риске повторения афганского сценария изданию сообщил специальный генинспектор SIGAR Джон Сопко. По его мнению, между двумя кризисами и участием в них США есть определенное сходство.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804907314.html
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украина
сша
кабул (город)
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, кабул (город), вашингтон (штат)
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Кабул (город), Вашингтон (штат)
14:09 21.08.2022 (обновлено: 19:08 21.08.2022)
 
El Debato рассказала об "афганском почерке" США в украинском кризисе

El Debate: США действуют на Украине по афганскому сценарию, не контролируя поставки оружия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты могут потерять миллиарды долларов на Украине, как и во время бегства американских военных из Афганистана. Об этом пишет испанская газета El Debato.
Ссылаясь на мнения экспертов, автор статьи Эдгардо Пинелл подчеркнул, что Вашингтон вливает миллиарды долларов в поддержку киевского режима, но, учитывая результат в Кабуле, деньги могут в итоге пройти "ниже радаров".
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"США потратили как минимум 134 миллиарда долларов на поддержку афганского правительства, а в отчете за 2020 год, подготовленном уполномоченным конгрессом Специальным управлением генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что около 19 миллиардов долларов из примерно 63 миллиардов пересмотренной помощи утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений", — напомнил журналист.
О риске повторения афганского сценария изданию сообщил специальный генинспектор SIGAR Джон Сопко. По его мнению, между двумя кризисами и участием в них США есть определенное сходство.
"Я не говорю, что это неправильно поддерживать Украину экономически и военными средствами, не говорю, что украинский народ какой-то неправильный и собирается воровать, я этого не говорю. Но когда вы вбрасываете в страну столько денег так быстро, у вас должен быть выстроенный контроль с самого начала. На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки", — пояснил аналитик.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАКабул (город)Вашингтон (штат)
 
 
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