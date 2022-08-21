https://ria.ru/20220821/opasnost-1811099579.html
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.08.2022
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:06
2022-08-21T13:06
2022-08-21T13:06
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_d1cab0508e174aa1f0d3715edd4cca07.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 20.00 22 августа.
https://ria.ru/20220821/pozhar-1811079571.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_417:166:2926:2048_1920x0_80_0_0_dece4b8595ef82534c45f2527acac3ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за риска пожаров