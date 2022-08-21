https://ria.ru/20220821/opasnost-1811099579.html

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.08.2022

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:06

2022-08-21T13:06

2022-08-21T13:06

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 20.00 22 августа.

https://ria.ru/20220821/pozhar-1811079571.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), общество