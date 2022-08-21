https://ria.ru/20220821/oon-1811162318.html
Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР
Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022
Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проходит аккредитацию для постоянного нахождения и работы в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:58
2022-08-21T20:58
2022-08-21T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
оон
луганская народная республика
управление верховного комиссара оон по правам человека
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проходит аккредитацию для постоянного нахождения и работы в Луганской Народной Республике, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."В настоящий момент они (ООН) подают документы на аккредитацию миссии с целью пребывания постоянного на территории республики", - рассказала Сердюкова.
https://ria.ru/20220818/elenovka-1810593869.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Луганская Народная Республика, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Виктория Сердюкова
Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР
Управление комиссара ООН по правам человека проходит аккредитацию на работу в ЛНР