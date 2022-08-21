https://ria.ru/20220821/oon-1811162318.html

Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР

Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022

Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проходит аккредитацию для постоянного нахождения и работы в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:58

2022-08-21T20:58

2022-08-21T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

оон

луганская народная республика

управление верховного комиссара оон по правам человека

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проходит аккредитацию для постоянного нахождения и работы в Луганской Народной Республике, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."В настоящий момент они (ООН) подают документы на аккредитацию миссии с целью пребывания постоянного на территории республики", - рассказала Сердюкова.

https://ria.ru/20220818/elenovka-1810593869.html

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оон, луганская народная республика, управление верховного комиссара оон по правам человека, виктория сердюкова