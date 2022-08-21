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Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/oon-1811162318.html
Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР
Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022
Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проходит аккредитацию для постоянного нахождения и работы в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:58
2022-08-21T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
оон
луганская народная республика
управление верховного комиссара оон по правам человека
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проходит аккредитацию для постоянного нахождения и работы в Луганской Народной Республике, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."В настоящий момент они (ООН) подают документы на аккредитацию миссии с целью пребывания постоянного на территории республики", - рассказала Сердюкова.
https://ria.ru/20220818/elenovka-1810593869.html
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в мире, оон, луганская народная республика, управление верховного комиссара оон по правам человека, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Луганская Народная Республика, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Виктория Сердюкова
20:58 21.08.2022
 
Гуманитарная миссия ООН проходит аккредитацию на постоянную работу в ЛНР

Управление комиссара ООН по правам человека проходит аккредитацию на работу в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСитуация в ЛНР
Ситуация в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проходит аккредитацию для постоянного нахождения и работы в Луганской Народной Республике, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"В настоящий момент они (ООН) подают документы на аккредитацию миссии с целью пребывания постоянного на территории республики", - рассказала Сердюкова.
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 19:56Специальная военная операция на Украине
Генсек ООН уведомил Россию и Украину о полномочиях миссии ООН в Еленовке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНЛуганская Народная РеспубликаУправление Верховного комиссара ООН по правам человекаВиктория Сердюкова
 
 
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