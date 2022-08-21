https://ria.ru/20220821/olgino-1811106777.html

Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино

Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино - РИА Новости, 21.08.2022

Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино

Московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта, сообщается РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:05

2022-08-21T14:05

2022-08-21T14:05

происшествия

сергей собянин

москва

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина."Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта", - говорится в сообщении.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

https://ria.ru/20220821/pozhary-1811085621.html

москва

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сергей собянин, москва, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)