Рейтинг@Mail.ru
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/olgino-1811106777.html
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино - РИА Новости, 21.08.2022
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино
Московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта, сообщается РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:05
2022-08-21T14:05
происшествия
сергей собянин
москва
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811031642_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c9a8db01026a9ff26349d799df6e41fa.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина."Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта", - говорится в сообщении.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
https://ria.ru/20220821/pozhary-1811085621.html
москва
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811031642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dde12f6d06e3f7e0ce95563b56ced37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей собянин, москва, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сергей Собянин, Москва, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:05 21.08.2022
 
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино

Московские спасатели-добровольцы остановили приближение огня к рязанской деревне Ольгино

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
"Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта", - говорится в сообщении.
Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 11:19
В Рязанской области выросла площадь, пройденная пожарами
 
ПроисшествияСергей СобянинМоскваРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала