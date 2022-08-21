https://ria.ru/20220821/olgino-1811106777.html
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино - РИА Новости, 21.08.2022
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино
Московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта, сообщается РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:05
2022-08-21T14:05
2022-08-21T14:05
происшествия
сергей собянин
москва
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина."Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населённого пункта", - говорится в сообщении.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
https://ria.ru/20220821/pozhary-1811085621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей собянин, москва, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сергей Собянин, Москва, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Московские спасатели остановили приближение огня к деревне Ольгино
Московские спасатели-добровольцы остановили приближение огня к рязанской деревне Ольгино