Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/obstrel-1811145433.html
В Горловке при обстреле повреждено здание школы
В Горловке при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 21.08.2022
В Горловке при обстреле повреждено здание школы
Здание школы повреждено в результате обстрела населенного пункта Горловка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T18:50
2022-08-21T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
иван приходько
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела населенного пункта Горловка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела центра Горловки со стороны террористов преступного киевского режима повреждена школа № 8 по проспекту Победы, 61. Около школы оборвана троллейбусная растяжка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что при обстреле были повреждены жилые дома, а также квартира, в которой проживет участник Великой Отечественной войны Григорий Александрович Белан. По словам Приходько, ветеран и его родные, в момент обстрела находившиеся дома, не пострадали.Ранее мэр Горловки сообщал, что в результате обстрелов города пострадали три человека.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811145019.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, иван приходько, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), СЦКК, Иван Приходько, Украина, Вооруженные силы Украины
18:50 21.08.2022
 
В Горловке при обстреле повреждено здание школы

Мэр Горловки Приходько: при обстреле украинскими войсками повреждено здание школы

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела населенного пункта Горловка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела центра Горловки со стороны террористов преступного киевского режима повреждена школа № 8 по проспекту Победы, 61. Около школы оборвана троллейбусная растяжка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что при обстреле были повреждены жилые дома, а также квартира, в которой проживет участник Великой Отечественной войны Григорий Александрович Белан. По словам Приходько, ветеран и его родные, в момент обстрела находившиеся дома, не пострадали.
Ранее мэр Горловки сообщал, что в результате обстрелов города пострадали три человека.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 18:47Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККИван ПриходькоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала