https://ria.ru/20220821/obstrel-1811145433.html

В Горловке при обстреле повреждено здание школы

В Горловке при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 21.08.2022

В Горловке при обстреле повреждено здание школы

Здание школы повреждено в результате обстрела населенного пункта Горловка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T18:50

2022-08-21T18:50

2022-08-21T18:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

сцкк

иван приходько

украина

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела населенного пункта Горловка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела центра Горловки со стороны террористов преступного киевского режима повреждена школа № 8 по проспекту Победы, 61. Около школы оборвана троллейбусная растяжка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что при обстреле были повреждены жилые дома, а также квартира, в которой проживет участник Великой Отечественной войны Григорий Александрович Белан. По словам Приходько, ветеран и его родные, в момент обстрела находившиеся дома, не пострадали.Ранее мэр Горловки сообщал, что в результате обстрелов города пострадали три человека.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811145019.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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