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Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Кировский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:42

2022-08-21T17:42

2022-08-21T17:42

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Кировский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.00 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье уже фиксировало обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела часть фасада жилого дома получила повреждения, погиб мирный житель. Украинские войска также открыли огонь по Новобахмутовке, применив снаряды калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/pyatnashka-1809988024.html

https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1810780084.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато, донбасс, вооруженные силы украины