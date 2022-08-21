Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Новобахмутовки со стороны украинских войск
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Кировский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.00 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье уже фиксировало обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела часть фасада жилого дома получила повреждения, погиб мирный житель. Украинские войска также открыли огонь по Новобахмутовке, применив снаряды калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.