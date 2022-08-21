https://ria.ru/20220821/obstrel-1811106463.html
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и семь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:04
2022-08-21T14:04
2022-08-21T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и семь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220821/zaporozhe-1811074277.html
горловка
зайцево
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_431368155c4d7a9f92e89bee5ea41df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле населенных пунктов Зайцево и Горловка со стороны ВСУ