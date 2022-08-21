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Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и семь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:04

2022-08-21T14:04

2022-08-21T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и семь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220821/zaporozhe-1811074277.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины