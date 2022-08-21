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При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина
При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина - РИА Новости, 21.08.2022
При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина
По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения в шиитской святыне в провинции Кербела в Ираке, сообщило управление гражданской обороны при МВД... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:10
2022-08-21T16:10
2022-08-21T16:10
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения в шиитской святыне в провинции Кербела в Ираке, сообщило управление гражданской обороны при МВД страны.В заявлении говорится, что спасательные бригады гражданской обороны извлекают тело женщины из-под обломков.Ранее сообщалось, что обрушение грунта из-за схода оползня произошло в субботу в святыне, которую называют святым источником имама Али. В местном управлении гражданской обороны заявили телеканалу Al-Arabiya, что восемь человек были спасены, пять остаются под обломками. Глава управления гражданской обороны Ирака сообщил, что бригады гражданской обороны доставили кислород, воду и еду для тех, кто оказался под завалами.
https://ria.ru/20220529/bagdad-1791551857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, кербела (город)
В мире, Ирак, Кербела (город)
При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина
МВД Ирака: при обрушении в шиитской святыне в провинции Кербела погибла женщина