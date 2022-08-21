Рейтинг@Mail.ru
При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/obrushenie-1811121890.html
При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина
При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина - РИА Новости, 21.08.2022
При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина
По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения в шиитской святыне в провинции Кербела в Ираке, сообщило управление гражданской обороны при МВД... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:10
2022-08-21T16:10
в мире
ирак
кербела (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811097920_0:200:2928:1847_1920x0_80_0_0_8951f6bf1150a41e79976b7b1e5f3576.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения в шиитской святыне в провинции Кербела в Ираке, сообщило управление гражданской обороны при МВД страны.В заявлении говорится, что спасательные бригады гражданской обороны извлекают тело женщины из-под обломков.Ранее сообщалось, что обрушение грунта из-за схода оползня произошло в субботу в святыне, которую называют святым источником имама Али. В местном управлении гражданской обороны заявили телеканалу Al-Arabiya, что восемь человек были спасены, пять остаются под обломками. Глава управления гражданской обороны Ирака сообщил, что бригады гражданской обороны доставили кислород, воду и еду для тех, кто оказался под завалами.
https://ria.ru/20220529/bagdad-1791551857.html
ирак
кербела (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811097920_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_4402b28d4680a7f90f66a3e86fbb56c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, кербела (город)
В мире, Ирак, Кербела (город)
16:10 21.08.2022
 
При обрушении в святыне в иракской Кербеле погибла женщина

МВД Ирака: при обрушении в шиитской святыне в провинции Кербела погибла женщина

© AFP 2022 / Mohammed SawafПоиски пострадавших в завалах в результате оползня в храме Каттарат аль-Имам Али на окраине священного города Кербела
Поиски пострадавших в завалах в результате оползня в храме Каттарат аль-Имам Али на окраине священного города Кербела - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / Mohammed Sawaf
Поиски пострадавших в завалах в результате оползня в храме Каттарат аль-Имам Али на окраине священного города Кербела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения в шиитской святыне в провинции Кербела в Ираке, сообщило управление гражданской обороны при МВД страны.
В заявлении говорится, что спасательные бригады гражданской обороны извлекают тело женщины из-под обломков.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 15:14
Жертвами обрушения здания ресторана в Багдаде стали три человека
Ранее сообщалось, что обрушение грунта из-за схода оползня произошло в субботу в святыне, которую называют святым источником имама Али. В местном управлении гражданской обороны заявили телеканалу Al-Arabiya, что восемь человек были спасены, пять остаются под обломками. Глава управления гражданской обороны Ирака сообщил, что бригады гражданской обороны доставили кислород, воду и еду для тех, кто оказался под завалами.
 
В миреИракКербела (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала