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В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" для спасения экономики

В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" для спасения экономики - РИА Новости, 21.08.2022

В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" для спасения экономики

Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить "Северный поток — 2", сообщает Die Welt. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:56

2022-08-21T14:56

2022-08-21T14:56

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владимир зеленский

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газпром

северный поток

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить "Северный поток — 2", сообщает Die Welt.По его словам, вторая ветка российского газопровода решит серьезные проблемы немецкой экономики и даст время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений."Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока — 1", — заявил политик.В то же время он утверждает, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки Владимира Зеленского, в отличие от мер, продвигаемых Берлином и ограничивающим немцев в бытовом использовании энергии. "Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается", — отметил Кубики.Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовали на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, германия, берлин (город), украина, siemens, газпром, северный поток