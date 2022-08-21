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В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" для спасения экономики - РИА Новости, 21.08.2022
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В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" для спасения экономики
В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" для спасения экономики - РИА Новости, 21.08.2022
В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" для спасения экономики
Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить "Северный поток — 2", сообщает Die Welt. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:56
2022-08-21T14:56
в мире
владимир зеленский
германия
берлин (город)
украина
siemens
газпром
северный поток
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить "Северный поток — 2", сообщает Die Welt.По его словам, вторая ветка российского газопровода решит серьезные проблемы немецкой экономики и даст время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений."Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока — 1", — заявил политик.В то же время он утверждает, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки Владимира Зеленского, в отличие от мер, продвигаемых Берлином и ограничивающим немцев в бытовом использовании энергии. "Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается", — отметил Кубики.Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовали на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html
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в мире, владимир зеленский, германия, берлин (город), украина, siemens, газпром, северный поток
В мире, Владимир Зеленский, Германия, Берлин (город), Украина, Siemens, Газпром, Северный поток
14:56 21.08.2022
 
В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2" для спасения экономики

Вице-спикер бундестага Кубики призвал запустить "Северный поток — 2" и спасти экономику

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить "Северный поток — 2", сообщает Die Welt.
По его словам, вторая ветка российского газопровода решит серьезные проблемы немецкой экономики и даст время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений.
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"Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока — 1", — заявил политик.
В то же время он утверждает, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки Владимира Зеленского, в отличие от мер, продвигаемых Берлином и ограничивающим немцев в бытовом использовании энергии. "Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается", — отметил Кубики.
Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовали на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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