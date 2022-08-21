https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html

Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич

Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич - РИА Новости, 21.08.2022

Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:47

2022-08-21T20:47

2022-08-21T20:49

экономика

сербия

россия

хорватия

газпром нефть

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

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БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.Вучич в конце июня заявлял, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти. Тогда он указал, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"."Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ – ред.) ", - заявил Вучич в обращении к гражданам.Ранее он говорил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России и ищет новые коммерческие хранилища для обеспечения резервов. Сербский президент рассказывал, что альтернативное сырье – нефть из иракского Киркука - стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, что приведет к потерям бюджета в 600 миллионов долларов в год. В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать НИС государству и вернуть назад, когда санкции кончатся".Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.

https://ria.ru/20220809/gaz-1808335973.html

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806412698.html

сербия

россия

хорватия

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