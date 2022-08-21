Рейтинг@Mail.ru
Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html
Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич
Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич - РИА Новости, 21.08.2022
Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:47
2022-08-21T20:49
экономика
сербия
россия
хорватия
газпром нефть
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798084668_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_fdb9204fa0610b0f1aabf1d811b7b6f5.jpg
БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.Вучич в конце июня заявлял, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти. Тогда он указал, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"."Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ – ред.) ", - заявил Вучич в обращении к гражданам.Ранее он говорил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России и ищет новые коммерческие хранилища для обеспечения резервов. Сербский президент рассказывал, что альтернативное сырье – нефть из иракского Киркука - стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, что приведет к потерям бюджета в 600 миллионов долларов в год. В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать НИС государству и вернуть назад, когда санкции кончатся".Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
https://ria.ru/20220809/gaz-1808335973.html
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806412698.html
сербия
россия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798084668_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b08834eaf07f4bce2ccff5f5b067f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, россия, хорватия, газпром нефть, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, в мире, александр вучич, санкции в отношении россии
Экономика, Сербия, Россия, Хорватия, Газпром нефть, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов, В мире, Александр Вучич, Санкции в отношении России
20:47 21.08.2022 (обновлено: 20:49 21.08.2022)
 
Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич

Вучич напомнил, что Сербия останется без российской нефти с 1 ноября из-за санкций

© AP Photo / Darko VojinovicРабочий на НПЗ в Панчево, Сербия
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.
Вучич в конце июня заявлял, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти. Тогда он указал, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому".
Рабочие на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 15:10
Сербия достигла исторического максимума по запасам газа
"Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ – ред.) ", - заявил Вучич в обращении к гражданам.
Ранее он говорил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России и ищет новые коммерческие хранилища для обеспечения резервов. Сербский президент рассказывал, что альтернативное сырье – нефть из иракского Киркука - стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, что приведет к потерям бюджета в 600 миллионов долларов в год. В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать НИС государству и вернуть назад, когда санкции кончатся".
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.
Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
Мост над Адой через реку Саву в Белграде - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:45
Запад давит на Сербию, чтобы та ввела санкции, заявил посол России
 
ЭкономикаСербияРоссияХорватияГазпром нефтьГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновВ миреАлександр ВучичСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала