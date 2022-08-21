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США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
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США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ
США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ
США в воскресенье утром вывезли из Сирии в Ирак 137 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники в провинции Эль-Хасеке. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:05
2022-08-21T13:05
в мире
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США в воскресенье утром вывезли из Сирии в Ирак 137 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники в провинции Эль-Хасеке.Согласно источникам, выезд состоялся через нелегальный пограничный переход "Махмудия", первая колонна состояла из 122 автоцистерн с сирийской нефтью, вторая - из 15.Ранее на этой неделе сообщалось, что США за несколько дней вывезли почти 400 автоцистерн с нефтью.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Вооруженные силы США
13:05 21.08.2022
 
США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ

SANA: США вывезли из Сирии в Ирак 137 автоцистерн с нефтью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США в воскресенье утром вывезли из Сирии в Ирак 137 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники в провинции Эль-Хасеке.
Согласно источникам, выезд состоялся через нелегальный пограничный переход "Махмудия", первая колонна состояла из 122 автоцистерн с сирийской нефтью, вторая - из 15.
Ранее на этой неделе сообщалось, что США за несколько дней вывезли почти 400 автоцистерн с нефтью.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 23:54
США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин
 
В миреСШАСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)Вооруженные силы США
 
 
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