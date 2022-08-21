https://ria.ru/20220821/neft-1811099452.html

США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ

США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022

США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ

США в воскресенье утром вывезли из Сирии в Ирак 137 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники в провинции Эль-Хасеке. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:05

2022-08-21T13:05

2022-08-21T13:05

в мире

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США в воскресенье утром вывезли из Сирии в Ирак 137 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники в провинции Эль-Хасеке.Согласно источникам, выезд состоялся через нелегальный пограничный переход "Махмудия", первая колонна состояла из 122 автоцистерн с сирийской нефтью, вторая - из 15.Ранее на этой неделе сообщалось, что США за несколько дней вывезли почти 400 автоцистерн с нефтью.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20220719/siriya-1803593735.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша