https://ria.ru/20220821/nato-1811129647.html

В США рассказали, как Россия заставляет генералов НАТО "вспотеть"

В США рассказали, как Россия заставляет генералов НАТО "вспотеть" - РИА Новости, 21.08.2022

В США рассказали, как Россия заставляет генералов НАТО "вспотеть"

У России есть внушительный арсенал тактического ядерного оружия, заставляющий нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса. Об этом РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:56

2022-08-21T16:56

2022-08-21T20:09

политика

россия

нато

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. У России есть внушительный арсенал тактического ядерного оружия, заставляющий нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса. Об этом пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.Он уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.По мнению Калпа, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. При этом в российском руководстве отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с помощью включения новых стран в Североатлантический альянс. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности ни одной из сторон, поскольку военный блок ведет себя агрессивно.

https://ria.ru/20220810/stsenariy-1808703600.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, нато