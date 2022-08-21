16:56 21.08.2022 (обновлено: 20:09 21.08.2022)
В США рассказали, как Россия заставляет генералов НАТО "вспотеть"
Эксперт Калп рассказал об озабоченности командования НАТО российским ядерным арсеналом
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. У России есть внушительный арсенал тактического ядерного оружия, заставляющий нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса. Об этом пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
"У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться", — отметил обозреватель.
Он уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.
По мнению Калпа, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. При этом в российском руководстве отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с помощью включения новых стран в Североатлантический альянс. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности ни одной из сторон, поскольку военный блок ведет себя агрессивно.
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