https://ria.ru/20220821/nato-1811059202.html

В Совфеде назвали условие для снижения напряженности между Россией и НАТО

В Совфеде назвали условие для снижения напряженности между Россией и НАТО - РИА Новости, 21.08.2022

В Совфеде назвали условие для снижения напряженности между Россией и НАТО

Напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности, заявил первый... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T03:13

2022-08-21T03:13

2022-08-21T05:07

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трех МиГ-31 с ракетами "Кинжал". В рамках стратегического сдерживания они будут нести боевое дежурство круглосуточно. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил на это ответом НАТО.Он подчеркнул, что не Россия "все это начинала". По словам сенатора, Москва неоднократно призывала НАТО не переходить "красных линий", но альянс ничего не хотел слышать.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

https://radiosputnik.ria.ru/20220820/ugroza-1811016358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, нато, в мире