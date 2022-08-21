03:13 21.08.2022 (обновлено: 05:07 21.08.2022)
В Совфеде назвали условие для снижения напряженности между Россией и НАТО
Сенатор Джабаров: когда НАТО услышит доводы России, напряжение в отношениях снизится
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трех МиГ-31 с ракетами "Кинжал". В рамках стратегического сдерживания они будут нести боевое дежурство круглосуточно. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил на это ответом НАТО.
"Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что не Россия "все это начинала". По словам сенатора, Москва неоднократно призывала НАТО не переходить "красных линий", но альянс ничего не хотел слышать.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.