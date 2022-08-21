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В Москве перекроют участки центральных набережных - РИА Новости, 21.08.2022
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В Москве перекроют участки центральных набережных
В Москве перекроют участки центральных набережных - РИА Новости, 21.08.2022
В Москве перекроют участки центральных набережных
Участки центральных набережных Москвы временно перекроют в воскресенье в связи с проведением полумарафона "Лужники", сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T04:06
2022-08-21T04:07
москва
общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Участки центральных набережных Москвы временно перекроют в воскресенье в связи с проведением полумарафона "Лужники", сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что будут перекрыты участки набережной Лужнецкая от аллеи Славы до Фрунзенской набережной, улица Хамовнический Вал от дома 16 до Фрунзенской набережной, а также Фрунзенская набережная от Лужнецкой набережной до Пречистенской набережной.Кроме того, полные перекрытия коснутся Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста, Москворецкой набережной от Москворецкой улицы до Большого Устьинского моста, Котельнической набережной от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной и Гончарной набережной от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста.Также будут перекрыты Краснохолмская набережная от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда и улица Лужники от аллеи Славы до Лужнецкой набережной.Уточняется, что дороги будут перекрыты с 6.30 до 12.30.Полумарафон "Лужники" - второй по количеству участников забег на 21,1 километра в стране. Маршрут проложен в один круг по набережным Москвы-реки с видом на знаковые достопримечательности столицы.
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москва, общество
Москва, Общество
04:06 21.08.2022 (обновлено: 04:07 21.08.2022)
 
В Москве перекроют участки центральных набережных

Участки центральных набережных Москвы перекроют в воскресенье из-за полумарафона "Лужники"

© РИА Новости / Евгений БиятовКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Участки центральных набережных Москвы временно перекроют в воскресенье в связи с проведением полумарафона "Лужники", сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Отмечается, что будут перекрыты участки набережной Лужнецкая от аллеи Славы до Фрунзенской набережной, улица Хамовнический Вал от дома 16 до Фрунзенской набережной, а также Фрунзенская набережная от Лужнецкой набережной до Пречистенской набережной.
Кроме того, полные перекрытия коснутся Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста, Москворецкой набережной от Москворецкой улицы до Большого Устьинского моста, Котельнической набережной от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной и Гончарной набережной от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста.
Также будут перекрыты Краснохолмская набережная от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда и улица Лужники от аллеи Славы до Лужнецкой набережной.
Уточняется, что дороги будут перекрыты с 6.30 до 12.30.
Полумарафон "Лужники" - второй по количеству участников забег на 21,1 километра в стране. Маршрут проложен в один круг по набережным Москвы-реки с видом на знаковые достопримечательности столицы.
Проспект Академика Сахарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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В центре Москвы перекроют несколько улиц
 
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