https://ria.ru/20220821/moskva-1811074976.html

Качество воздуха в Москве улучшится, заявил синоптик

Качество воздуха в Москве улучшится, заявил синоптик - РИА Новости, 21.08.2022

Качество воздуха в Москве улучшится, заявил синоптик

Воздух в Москве немного улучшится в воскресенье из-за ветра, но кардинальных улучшений не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:13

2022-08-21T09:13

2022-08-21T09:36

общество

москва

сергей собянин

рязанская область

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздух в Москве немного улучшится в воскресенье из-за ветра, но кардинальных улучшений не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сейчас пахнет гарью, ветер юго-восточный, по прежнему вынос с Рязанщины, и с пожарами еще проблемы. Поступление этого воздуха продолжится, но за счет того, что в течение дня ветер будет усиливаться, силится турбулентное перемешивание воздуха в разных слоях, своеобразная проветриваемость атмосферы улучшится. Вроде как, должна в этом смысле экологическая ситуация немного улучшиться, но ожидать каких-то кардинальных улучшений - я бы не ждал" - рассказал Тишковец."В ночь на понедельник или в ночь на вторник, я думаю, нам придется всем дышать гарью, потому что ветер сохранится юго-восточный, он ослабеет и поступление этих веществ, продуктов горения с горящих лесов Рязанской области, оно продолжится к сожалению. Как раз будет увеличение концентрации этих частичек в утренние и ночные часы", - рассказал синоптик.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

https://ria.ru/20220821/gar-1811072472.html

https://ria.ru/20220820/moskva-1810934650.html

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рязанская область

владимирская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)