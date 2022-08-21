https://ria.ru/20220821/moskva-1811074976.html
Качество воздуха в Москве улучшится, заявил синоптик
Качество воздуха в Москве улучшится, заявил синоптик - РИА Новости, 21.08.2022
Качество воздуха в Москве улучшится, заявил синоптик
Воздух в Москве немного улучшится в воскресенье из-за ветра, но кардинальных улучшений не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:13
2022-08-21T09:13
2022-08-21T09:36
общество
москва
сергей собянин
рязанская область
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздух в Москве немного улучшится в воскресенье из-за ветра, но кардинальных улучшений не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сейчас пахнет гарью, ветер юго-восточный, по прежнему вынос с Рязанщины, и с пожарами еще проблемы. Поступление этого воздуха продолжится, но за счет того, что в течение дня ветер будет усиливаться, силится турбулентное перемешивание воздуха в разных слоях, своеобразная проветриваемость атмосферы улучшится. Вроде как, должна в этом смысле экологическая ситуация немного улучшиться, но ожидать каких-то кардинальных улучшений - я бы не ждал" - рассказал Тишковец."В ночь на понедельник или в ночь на вторник, я думаю, нам придется всем дышать гарью, потому что ветер сохранится юго-восточный, он ослабеет и поступление этих веществ, продуктов горения с горящих лесов Рязанской области, оно продолжится к сожалению. Как раз будет увеличение концентрации этих частичек в утренние и ночные часы", - рассказал синоптик.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
https://ria.ru/20220821/gar-1811072472.html
https://ria.ru/20220820/moskva-1810934650.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Сергей Собянин, Рязанская область, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:13 21.08.2022 (обновлено: 09:36 21.08.2022)
Качество воздуха в Москве улучшится, заявил синоптик
Синоптик Тишковец: качество воздуха в Москве немного улучшится из-за ветра