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Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 21.08.2022
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Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса
Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 21.08.2022
Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса
Гуманитарная составляющая защиты прав человека не должна политизироваться, в этом заключается принципиальная позиция РФ, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:09
2022-08-21T11:09
виктория сердюкова
россия
украина
луганская народная республика
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гуманитарная составляющая защиты прав человека не должна политизироваться, в этом заключается принципиальная позиция РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Со своей стороны мы тоже помогаем украинским семьям воссоединяться, ведь, что бы ни было, наша принципиальная позиция заключается в том, что гуманитарная составляющая защиты прав человека не должна быть политизирована", - написала омбудсмен в своём Telegram-канале.Она рассказала, что Аппарату уполномоченного России удалось помочь воссоединиться матери с дочерью, которая из-за обстрелов в ЛНР была эвакуирована в санаторную спортивную школу в одну из областей Украины."Девочку увезли в безопасное место, но мать долгое время не знала, где ее дочь и что с ней. Женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения и возвращении ее дочери. Совместными усилиями нам удалось помочь. Диалог с украинской стороной принес результат", - рассказала Москалькова.
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виктория сердюкова, россия, украина, луганская народная республика, общество, татьяна москалькова
Виктория Сердюкова, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Общество, Татьяна Москалькова
11:09 21.08.2022
 
Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса

Москалькова призвала не политизировать гуманитарную составляющую защиты прав человека

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гуманитарная составляющая защиты прав человека не должна политизироваться, в этом заключается принципиальная позиция РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Со своей стороны мы тоже помогаем украинским семьям воссоединяться, ведь, что бы ни было, наша принципиальная позиция заключается в том, что гуманитарная составляющая защиты прав человека не должна быть политизирована", - написала омбудсмен в своём Telegram-канале.
Она рассказала, что Аппарату уполномоченного России удалось помочь воссоединиться матери с дочерью, которая из-за обстрелов в ЛНР была эвакуирована в санаторную спортивную школу в одну из областей Украины.
"Девочку увезли в безопасное место, но мать долгое время не знала, где ее дочь и что с ней. Женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения и возвращении ее дочери. Совместными усилиями нам удалось помочь. Диалог с украинской стороной принес результат", - рассказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 10:58
Москалькова предложила упростить постановку на учет прибывших из Донбасса
 
Виктория СердюковаРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаОбществоТатьяна Москалькова
 
 
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