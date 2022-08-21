https://ria.ru/20220821/moskalkova-1811084491.html
Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса
Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 21.08.2022
Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса
Гуманитарная составляющая защиты прав человека не должна политизироваться, в этом заключается принципиальная позиция РФ, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:09
2022-08-21T11:09
2022-08-21T11:09
виктория сердюкова
россия
украина
луганская народная республика
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гуманитарная составляющая защиты прав человека не должна политизироваться, в этом заключается принципиальная позиция РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Со своей стороны мы тоже помогаем украинским семьям воссоединяться, ведь, что бы ни было, наша принципиальная позиция заключается в том, что гуманитарная составляющая защиты прав человека не должна быть политизирована", - написала омбудсмен в своём Telegram-канале.Она рассказала, что Аппарату уполномоченного России удалось помочь воссоединиться матери с дочерью, которая из-за обстрелов в ЛНР была эвакуирована в санаторную спортивную школу в одну из областей Украины."Девочку увезли в безопасное место, но мать долгое время не знала, где ее дочь и что с ней. Женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения и возвращении ее дочери. Совместными усилиями нам удалось помочь. Диалог с украинской стороной принес результат", - рассказала Москалькова.
https://ria.ru/20220817/uchet-1810160656.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория сердюкова, россия, украина, луганская народная республика, общество, татьяна москалькова
Виктория Сердюкова, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса
Москалькова призвала не политизировать гуманитарную составляющую защиты прав человека