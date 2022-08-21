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В Берлине активисты провели митинг против бедности - РИА Новости, 21.08.2022
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В Берлине активисты провели митинг против бедности
В Берлине активисты провели митинг против бедности - РИА Новости, 21.08.2022
В Берлине активисты провели митинг против бедности
Активисты молодежной организации Die Tafel Jugend и представители движения #IamPoor в воскресенье провели митинг с пустыми тарелками перед бундестагом, требуя... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:50
2022-08-21T20:50
в мире
германия
экономика
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Активисты молодежной организации Die Tafel Jugend и представители движения #IamPoor в воскресенье провели митинг с пустыми тарелками перед бундестагом, требуя от властей ФРГ помощи бедным, передает корреспондент РИА Новости.Активисты вышли с пустыми тарелками к бундестагу, чтобы потребовать от властей регулярных пособий для нуждающихся, которые спасли бы этих людей от бедности.По данным протестующих, сейчас в Германии около 13,8 миллиона человек столкнулись с бедностью или близки к ней. Активисты считают, что инфляция в ФРГ из месяца в месяц ухудшает положение нуждающихся, а существенной помощи им не оказывается.На плакатах митингующих было написано "У бедности нет летних каникул", "Нет пустым тарелкам", "Здоровая еда не должна быть роскошью".
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в мире, германия, экономика
В мире, Германия, Экономика
20:50 21.08.2022
 
В Берлине активисты провели митинг против бедности

Перед бундестагом в Берлине активисты провели митинг с пустыми тарелками против бедности

© Фото : Tafel Deutschland e.V.Активисты движения Die Tafel Jugend во время митинга в Берлине
Активисты движения Die Tafel Jugend во время митинга в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : Tafel Deutschland e.V.
Активисты движения Die Tafel Jugend во время митинга в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Активисты молодежной организации Die Tafel Jugend и представители движения #IamPoor в воскресенье провели митинг с пустыми тарелками перед бундестагом, требуя от властей ФРГ помощи бедным, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты вышли с пустыми тарелками к бундестагу, чтобы потребовать от властей регулярных пособий для нуждающихся, которые спасли бы этих людей от бедности.
По данным протестующих, сейчас в Германии около 13,8 миллиона человек столкнулись с бедностью или близки к ней. Активисты считают, что инфляция в ФРГ из месяца в месяц ухудшает положение нуждающихся, а существенной помощи им не оказывается.
На плакатах митингующих было написано "У бедности нет летних каникул", "Нет пустым тарелкам", "Здоровая еда не должна быть роскошью".
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