https://ria.ru/20220821/miting-1811160997.html

В Берлине активисты провели митинг против бедности

В Берлине активисты провели митинг против бедности - РИА Новости, 21.08.2022

В Берлине активисты провели митинг против бедности

Активисты молодежной организации Die Tafel Jugend и представители движения #IamPoor в воскресенье провели митинг с пустыми тарелками перед бундестагом, требуя... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:50

2022-08-21T20:50

2022-08-21T20:50

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германия

экономика

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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Активисты молодежной организации Die Tafel Jugend и представители движения #IamPoor в воскресенье провели митинг с пустыми тарелками перед бундестагом, требуя от властей ФРГ помощи бедным, передает корреспондент РИА Новости.Активисты вышли с пустыми тарелками к бундестагу, чтобы потребовать от властей регулярных пособий для нуждающихся, которые спасли бы этих людей от бедности.По данным протестующих, сейчас в Германии около 13,8 миллиона человек столкнулись с бедностью или близки к ней. Активисты считают, что инфляция в ФРГ из месяца в месяц ухудшает положение нуждающихся, а существенной помощи им не оказывается.На плакатах митингующих было написано "У бедности нет летних каникул", "Нет пустым тарелкам", "Здоровая еда не должна быть роскошью".

https://ria.ru/20220821/sholts-1811126963.html

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в мире, германия, экономика