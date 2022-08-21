https://ria.ru/20220821/miny-1811145886.html

Российские саперы с июля обнаружили в селе Широкино более 20 тысяч мин

Российские саперы с июля обнаружили в селе Широкино более 20 тысяч мин - РИА Новости, 21.08.2022

Российские саперы с июля обнаружили в селе Широкино более 20 тысяч мин

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с июля обнаружили в поселке Широкино под Мариуполем более чем 20 тысяч взрывных устройств... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T18:51

2022-08-21T18:51

2022-08-21T19:07

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с июля обнаружили в поселке Широкино под Мариуполем более чем 20 тысяч взрывных устройств различных типов, разминирование территории поселка продолжается, передает корреспондент РИА Новости.Широкино находится на побережье Азовского моря в 20 километрах к востоку от Мариуполя. Населенный пункт долгое время находился на линии фронта между силами НМ ДНР и украинскими боевиками. Первые мины в поселке были установлены еще в 2014 году.

https://ria.ru/20220816/miny-1809898675.html

широкино

азовское море

мариуполь

украина

россия

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Разминирование села Широкино под Мариуполем Саперы российского Международного противоминного центра ведут разминирование в Широкино под Мариуполем. 2022-08-21T18:51 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, широкино, азовское море, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф