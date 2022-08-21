https://ria.ru/20220821/miny-1811145886.html
Российские саперы с июля обнаружили в селе Широкино более 20 тысяч мин
Российские саперы с июля обнаружили в селе Широкино более 20 тысяч мин - РИА Новости, 21.08.2022
Российские саперы с июля обнаружили в селе Широкино более 20 тысяч мин
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с июля обнаружили в поселке Широкино под Мариуполем более чем 20 тысяч взрывных устройств... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T18:51
2022-08-21T18:51
2022-08-21T19:07
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россия
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с июля обнаружили в поселке Широкино под Мариуполем более чем 20 тысяч взрывных устройств различных типов, разминирование территории поселка продолжается, передает корреспондент РИА Новости.Широкино находится на побережье Азовского моря в 20 километрах к востоку от Мариуполя. Населенный пункт долгое время находился на линии фронта между силами НМ ДНР и украинскими боевиками. Первые мины в поселке были установлены еще в 2014 году.
https://ria.ru/20220816/miny-1809898675.html
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Разминирование села Широкино под Мариуполем
Саперы российского Международного противоминного центра ведут разминирование в Широкино под Мариуполем.
2022-08-21T18:51
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РИА Новости
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в мире, широкино, азовское море, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Широкино, Азовское море, Мариуполь, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
18:51 21.08.2022 (обновлено: 19:07 21.08.2022)
Российские саперы с июля обнаружили в селе Широкино более 20 тысяч мин
Российские саперы с июля обнаружили в приазовском селе Широкино более 20 тысяч мин