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В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине
В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине - РИА Новости, 21.08.2022
В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине
Мирный житель пострадал, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает штаб... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:59
2022-08-21T13:59
2022-08-21T13:59
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Кировском районе Донецка по улице Делегатской на сброшенной украинскими преступниками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранение получил мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), ДНР
В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине
В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток", мужчина ранен