https://ria.ru/20220821/mina-1811106144.html

В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине

В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине - РИА Новости, 21.08.2022

В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине

Мирный житель пострадал, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает штаб... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:59

2022-08-21T13:59

2022-08-21T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Кировском районе Донецка по улице Делегатской на сброшенной украинскими преступниками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранение получил мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр