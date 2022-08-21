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В Мелитополе сработала система ПВО - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/melitopol-1811169719.html
В Мелитополе сработала система ПВО
В Мелитополе сработала система ПВО - РИА Новости, 21.08.2022
В Мелитополе сработала система ПВО
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе, по предварительным данным, сработала ПВО. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T22:11
2022-08-21T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
украина
владимир рогов
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе, по предварительным данным, сработала ПВО."В Мелитополе громко. Предварительно - ПВО. Подробности позже", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что российские системы ПВО пресекли действия ударного беспилотного аппарата.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, мелитополь, запорожская область, украина, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Россия
22:11 21.08.2022 (обновлено: 22:23 21.08.2022)
 
В Мелитополе сработала система ПВО

Власти Запорожской области сообщили, что в Мелитополе сработала система ПВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе, по предварительным данным, сработала ПВО.
Мелитополе громко. Предварительно - ПВО. Подробности позже", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российские системы ПВО пресекли действия ударного беспилотного аппарата.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21:39Специальная военная операция на Украине
Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подходах к Бельбеку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговРоссия
 
 
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