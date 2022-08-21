https://ria.ru/20220821/melitopol-1811169719.html

В Мелитополе сработала система ПВО

В Мелитополе сработала система ПВО - РИА Новости, 21.08.2022

В Мелитополе сработала система ПВО

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе, по предварительным данным, сработала ПВО. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T22:11

2022-08-21T22:11

2022-08-21T22:23

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе, по предварительным данным, сработала ПВО."В Мелитополе громко. Предварительно - ПВО. Подробности позже", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что российские системы ПВО пресекли действия ударного беспилотного аппарата.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220821/belbek-1811165672.html

мелитополь

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в мире, мелитополь, запорожская область, украина, владимир рогов, россия