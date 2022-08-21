https://ria.ru/20220821/melitopol-1811072361.html
В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией
В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией - РИА Новости, 21.08.2022
В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией
Бывшего украинского офицера задержали в Мелитополе по подозрению в совершении диверсий, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:41
2022-08-21T08:41
2022-08-21T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Бывшего украинского офицера задержали в Мелитополе по подозрению в совершении диверсий, сообщается в Telegram-канале администрации города."В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вёл наблюдения за полетами российских военных на аэродроме", - говорится в сообщении.Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима. В канале администрации опубликованы кадры обыска в квартире задержанного.
https://ria.ru/20220820/melitopol-1810922398.html
мелитополь
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания подозреваемого в совершении диверсий в Мелитополе
В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий.
2022-08-21T08:41
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь
08:41 21.08.2022 (обновлено: 11:41 21.08.2022)
В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией
В Мелитополе задержали бывшего украинского офицера по подозрению в совершении диверсий