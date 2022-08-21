https://ria.ru/20220821/melitopol-1811072361.html

В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией

В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией - РИА Новости, 21.08.2022

В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией

Бывшего украинского офицера задержали в Мелитополе по подозрению в совершении диверсий, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T08:41

2022-08-21T08:41

2022-08-21T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811086445_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ccd507557aee6dfeccac61ef4b442db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Бывшего украинского офицера задержали в Мелитополе по подозрению в совершении диверсий, сообщается в Telegram-канале администрации города."В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вёл наблюдения за полетами российских военных на аэродроме", - говорится в сообщении.Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима. В канале администрации опубликованы кадры обыска в квартире задержанного.

https://ria.ru/20220820/melitopol-1810922398.html

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемого в совершении диверсий в Мелитополе В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. 2022-08-21T08:41 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь