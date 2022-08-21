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В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/melitopol-1811072361.html
В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией
В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией - РИА Новости, 21.08.2022
В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией
Бывшего украинского офицера задержали в Мелитополе по подозрению в совершении диверсий, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:41
2022-08-21T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Бывшего украинского офицера задержали в Мелитополе по подозрению в совершении диверсий, сообщается в Telegram-канале администрации города."В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вёл наблюдения за полетами российских военных на аэродроме", - говорится в сообщении.Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима. В канале администрации опубликованы кадры обыска в квартире задержанного.
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мелитополь
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания подозреваемого в совершении диверсий в Мелитополе
В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий.
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353
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в мире, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь
08:41 21.08.2022 (обновлено: 11:41 21.08.2022)
 
В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсией

В Мелитополе задержали бывшего украинского офицера по подозрению в совершении диверсий

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Бывшего украинского офицера задержали в Мелитополе по подозрению в совершении диверсий, сообщается в Telegram-канале администрации города.
Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вёл наблюдения за полетами российских военных на аэродроме", - говорится в сообщении.
Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима. В канале администрации опубликованы кадры обыска в квартире задержанного.
Последствия обстрела Мелитополя украинскими военными - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 09:30Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитополь
 
 
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