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Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/lisichansk-1811161269.html
Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца
Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца - РИА Новости, 21.08.2022
Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца
Свет, газ и вода появятся в Лисичанске в ЛНР через полтора месяца, рассказал исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:39
2022-08-21T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
донбасс
взрыв в больнице луганска
украина
вооруженные силы украины
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ЛИСИЧАНСК, 21 авг - РИА Новости. Свет, газ и вода появятся в Лисичанске в ЛНР через полтора месяца, рассказал исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый."Нет ни света, ни газа, я думаю, месяц-полтора, у нас все это будет", - сказал Скорый РИА Новости.Он пояснил, что украинские военные уничтожили всю инфраструктуру города."Они взорвали насосные станции, тепловые пункты, комплектные трансформаторные подстанции, все подводящие, взорвали шесть мостов. То есть сделали все, чтобы город в зиму не вошёл, но он войдёт," - отметил и.о главы.Общее число жителей Лисичанска составляет 32 тысячи, из них 2-3 тысячи вернулись в течение последнего месяца.
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в мире, лисичанск, донбасс, взрыв в больнице луганска, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Донбасс, Взрыв в больнице Луганска, Украина, Вооруженные силы Украины
20:39 21.08.2022 (обновлено: 20:51 21.08.2022)
 
Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца

И.о. главы Лисичанска Скорый: свет, газ и вода появятся в городе через полтора месяца

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Лисичанске
Разрушенные здания в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенные здания в Лисичанске. Архивное фото
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ЛИСИЧАНСК, 21 авг - РИА Новости. Свет, газ и вода появятся в Лисичанске в ЛНР через полтора месяца, рассказал исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый.
"Нет ни света, ни газа, я думаю, месяц-полтора, у нас все это будет", - сказал Скорый РИА Новости.
Он пояснил, что украинские военные уничтожили всю инфраструктуру города.
"Они взорвали насосные станции, тепловые пункты, комплектные трансформаторные подстанции, все подводящие, взорвали шесть мостов. То есть сделали все, чтобы город в зиму не вошёл, но он войдёт," - отметил и.о главы.
Общее число жителей Лисичанска составляет 32 тысячи, из них 2-3 тысячи вернулись в течение последнего месяца.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
17:27Специальная военная операция на Украине
Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскДонбассВзрыв в больнице ЛуганскаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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