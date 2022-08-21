https://ria.ru/20220821/lisichansk-1811161269.html
Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца
Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца - РИА Новости, 21.08.2022
Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца
Свет, газ и вода появятся в Лисичанске в ЛНР через полтора месяца, рассказал исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:39
2022-08-21T20:39
2022-08-21T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
донбасс
взрыв в больнице луганска
украина
вооруженные силы украины
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ЛИСИЧАНСК, 21 авг - РИА Новости. Свет, газ и вода появятся в Лисичанске в ЛНР через полтора месяца, рассказал исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый."Нет ни света, ни газа, я думаю, месяц-полтора, у нас все это будет", - сказал Скорый РИА Новости.Он пояснил, что украинские военные уничтожили всю инфраструктуру города."Они взорвали насосные станции, тепловые пункты, комплектные трансформаторные подстанции, все подводящие, взорвали шесть мостов. То есть сделали все, чтобы город в зиму не вошёл, но он войдёт," - отметил и.о главы.Общее число жителей Лисичанска составляет 32 тысячи, из них 2-3 тысячи вернулись в течение последнего месяца.
https://ria.ru/20220821/lisichansk-1811134753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, донбасс, взрыв в больнице луганска, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Донбасс, Взрыв в больнице Луганска, Украина, Вооруженные силы Украины
20:39 21.08.2022 (обновлено: 20:51 21.08.2022)
Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца
И.о. главы Лисичанска Скорый: свет, газ и вода появятся в городе через полтора месяца
ЛИСИЧАНСК, 21 авг - РИА Новости. Свет, газ и вода появятся в Лисичанске в ЛНР через полтора месяца, рассказал исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый.
"Нет ни света, ни газа, я думаю, месяц-полтора, у нас все это будет", - сказал Скорый РИА Новости.
Он пояснил, что украинские военные уничтожили всю инфраструктуру города.
"Они взорвали насосные станции, тепловые пункты, комплектные трансформаторные подстанции, все подводящие, взорвали шесть мостов. То есть сделали все, чтобы город в зиму не вошёл, но он войдёт," - отметил и.о главы.
Общее число жителей Лисичанска
составляет 32 тысячи, из них 2-3 тысячи вернулись в течение последнего месяца.