https://ria.ru/20220821/lisichansk-1811161269.html

Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца

Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца - РИА Новости, 21.08.2022

Власти Лисичанска пообещали свет и воду в городе через полтора месяца

Свет, газ и вода появятся в Лисичанске в ЛНР через полтора месяца, рассказал исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:39

2022-08-21T20:39

2022-08-21T20:51

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

донбасс

взрыв в больнице луганска

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801630044_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_79b376273723ddd3e0a3d6e1081e0305.jpg

ЛИСИЧАНСК, 21 авг - РИА Новости. Свет, газ и вода появятся в Лисичанске в ЛНР через полтора месяца, рассказал исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый."Нет ни света, ни газа, я думаю, месяц-полтора, у нас все это будет", - сказал Скорый РИА Новости.Он пояснил, что украинские военные уничтожили всю инфраструктуру города."Они взорвали насосные станции, тепловые пункты, комплектные трансформаторные подстанции, все подводящие, взорвали шесть мостов. То есть сделали все, чтобы город в зиму не вошёл, но он войдёт," - отметил и.о главы.Общее число жителей Лисичанска составляет 32 тысячи, из них 2-3 тысячи вернулись в течение последнего месяца.

https://ria.ru/20220821/lisichansk-1811134753.html

лисичанск

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лисичанск, донбасс, взрыв в больнице луганска, украина, вооруженные силы украины