https://ria.ru/20220821/lisichansk-1811134753.html

Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел

Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел - РИА Новости, 21.08.2022

Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел

Дом в Лисичанске в ЛНР, где живет исполняющий обязанности главы городской администрации Андрей Скорый, попал под обстрел минувшей ночью. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:27

2022-08-21T17:27

2022-08-21T20:52

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

украина

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ЛИСИЧАНСК, 21 авг — РИА Новости. Дом в Лисичанске в ЛНР, где живет исполняющий обязанности главы городской администрации Андрей Скорый, попал под обстрел минувшей ночью."Там, где я живу в Лисичанске, были прилеты", — сказал чиновник РИА Новости. По его словам, в дом прилетело два снаряда, а всего ВСУ сделали 15 выстрелов.Он отметил, что сгорели три служебных автомобиля, никто не пострадал.Скорый рассказал, что примерно 18 июля было взорвано здание администрации города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220818/lisichansk-1810590055.html

лисичанск

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лисичанск, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, украина