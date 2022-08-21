Рейтинг@Mail.ru
Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/lisichansk-1811134753.html
Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел
Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел - РИА Новости, 21.08.2022
Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел
Дом в Лисичанске в ЛНР, где живет исполняющий обязанности главы городской администрации Андрей Скорый, попал под обстрел минувшей ночью. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T17:27
2022-08-21T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69e6a4e67a294c8f177888040ec1c5ef.jpg
ЛИСИЧАНСК, 21 авг — РИА Новости. Дом в Лисичанске в ЛНР, где живет исполняющий обязанности главы городской администрации Андрей Скорый, попал под обстрел минувшей ночью."Там, где я живу в Лисичанске, были прилеты", — сказал чиновник РИА Новости. По его словам, в дом прилетело два снаряда, а всего ВСУ сделали 15 выстрелов.Он отметил, что сгорели три служебных автомобиля, никто не пострадал.Скорый рассказал, что примерно 18 июля было взорвано здание администрации города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220818/lisichansk-1810590055.html
лисичанск
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d841c8f1088dcb2943a3c9389be6b8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Украина
17:27 21.08.2022 (обновлено: 20:52 21.08.2022)
 
Дом и. о. главы Лисичанска ночью попал под обстрел

Дом и. о. главы Лисичанска Скорого ночью попал под обстрел

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК, 21 авг — РИА Новости. Дом в Лисичанске в ЛНР, где живет исполняющий обязанности главы городской администрации Андрей Скорый, попал под обстрел минувшей ночью.
"Там, где я живу в Лисичанске, были прилеты", — сказал чиновник РИА Новости. По его словам, в дом прилетело два снаряда, а всего ВСУ сделали 15 выстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Он отметил, что сгорели три служебных автомобиля, никто не пострадал.
Скорый рассказал, что примерно 18 июля было взорвано здание администрации города.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Последствия обстрела в Лисичанске со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 19:35Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Лисичанску 12 снарядов из РСЗО "Ураган"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала