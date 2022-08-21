https://ria.ru/20220821/kuba-1811063226.html
На Кубе выявили первый случай оспы обезьян
На Кубе выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 21.08.2022
На Кубе выявили первый случай оспы обезьян
Турист из Италии стал первым носителем оспы на Кубе, он в критическом состоянии, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T04:49
2022-08-21T04:49
2022-08-21T10:32
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МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Турист из Италии стал первым носителем оспы на Кубе, он в критическом состоянии, сообщил минздрав страны.Турист, успевший посетить несколько провинций, почувствовал недомогание 17 августа и обратился к врачам на следующий день, когда симптомы ухудшились. В больницу его доставили с остановкой сердца, но смогли реанимировать. Тяжесть заболевания объясняется "сопутствующими причинами", говорится в сообщении минздрава."Эпидемиологические исследования углубляются, проводятся очаговые противоэпидемические мероприятия, предусмотренные утвержденным протоколом по борьбе с этим заболеванием в стране", - отметило министерство.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
https://ria.ru/20220820/chili-1810903535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, куба, оспа обезьян, новости - туризм
Здоровье - Общество, В мире, Куба, Оспа обезьян, Туризм, Новости - Туризм
04:49 21.08.2022 (обновлено: 10:32 21.08.2022)
На Кубе выявили первый случай оспы обезьян
Турист из Италии стал первым носителем оспы обезьян на Кубе
МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Турист из Италии стал первым носителем оспы на Кубе, он в критическом состоянии, сообщил минздрав страны.
"Пациент мужского пола, итальянец по национальности, прибыл на Кубу в качестве туриста 15 августа этого года... Больной в критическом состоянии, его жизни угрожает опасность", - говорится в коммюнике на сайте минздрава.
Турист, успевший посетить несколько провинций, почувствовал недомогание 17 августа и обратился к врачам на следующий день, когда симптомы ухудшились. В больницу его доставили с остановкой сердца, но смогли реанимировать. Тяжесть заболевания объясняется "сопутствующими причинами", говорится в сообщении минздрава.
"Эпидемиологические исследования углубляются, проводятся очаговые противоэпидемические мероприятия, предусмотренные утвержденным протоколом по борьбе с этим заболеванием в стране", - отметило министерство.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.