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В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Крым "агонией киевского режима"
В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Крым "агонией киевского режима" - РИА Новости, 21.08.2022
В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Крым "агонией киевского режима"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевского режима" атаку украинских беспилотников на Крым. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T07:29
2022-08-21T07:29
2022-08-21T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевского режима" атаку украинских беспилотников на Крым.Атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота украинский беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся. Кроме того, система ПВО также сработала в западном Крыму. За последние дни система ПВО несколько раз срабатывала в различных частях полуострова, сообщалось о сбитых украинских беспилотниках.Депутат допустил, что атака дронов может осуществляться под кураторством западных спецслужб, чтобы отследить место расположения и проверить на прочность крымскую систему противовоздушной обороны."Прошу жителей Крыма не снимать и не выкладывать работу системы противовоздушной обороны", - подчеркнул депутат.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина
07:29 21.08.2022 (обновлено: 07:30 21.08.2022)
В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Крым "агонией киевского режима"
Депутат Шеремет назвал атаку украинских беспилотников на Крым "агонией киевского режима"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевского режима" атаку украинских беспилотников на Крым.
Атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота украинский беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся. Кроме того, система ПВО также сработала в западном Крыму. За последние дни система ПВО несколько раз срабатывала в различных частях полуострова, сообщалось о сбитых украинских беспилотниках.
"Атака беспилотников на Крым – агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности. Ситуация на полуострове находится под контролем властей и вооруженных сил. Причин для паники нет. Беспилотники не представляют никакой угрозы, по имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат допустил, что атака дронов может осуществляться под кураторством западных спецслужб, чтобы отследить место расположения и проверить на прочность крымскую систему противовоздушной обороны.
"Прошу жителей Крыма не снимать и не выкладывать работу системы противовоздушной обороны", - подчеркнул депутат.