https://ria.ru/20220821/krym-1811067315.html

В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Крым "агонией киевского режима"

В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Крым "агонией киевского режима" - РИА Новости, 21.08.2022

В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Крым "агонией киевского режима"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевского режима" атаку украинских беспилотников на Крым. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T07:29

2022-08-21T07:29

2022-08-21T07:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевского режима" атаку украинских беспилотников на Крым.Атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота украинский беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся. Кроме того, система ПВО также сработала в западном Крыму. За последние дни система ПВО несколько раз срабатывала в различных частях полуострова, сообщалось о сбитых украинских беспилотниках.Депутат допустил, что атака дронов может осуществляться под кураторством западных спецслужб, чтобы отследить место расположения и проверить на прочность крымскую систему противовоздушной обороны."Прошу жителей Крыма не снимать и не выкладывать работу системы противовоздушной обороны", - подчеркнул депутат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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