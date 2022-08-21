https://ria.ru/20220821/krizis-1811057530.html

СМИ: США ждет энергетический кризис из-за проблем с газом

СМИ: США ждет энергетический кризис из-за проблем с газом - РИА Новости, 21.08.2022

СМИ: США ждет энергетический кризис из-за проблем с газом

США в 2022 году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа, предупреждает Business Insider. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T02:09

2022-08-21T02:09

2022-08-21T02:09

сша

природный газ

в мире

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США в 2022 году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа, предупреждает Business Insider.Общий объем добычи газа на внутреннем рынке, как отмечается в публикации, за неделю снизился на 28 миллионов кубометров в сутки с пикового уровня в 2,76 миллиарда кубометров.На данный момент запасы газа в Соединенных Штатах на 10 процентов ниже традиционного уровня. Такое положение дел обусловлено жаркой погодой, из-за которой приходится тратить энергию на охлаждение воздуха в помещениях.При этом покупатели в Европе готовы платить за природный газ в семь раз больше, чем он стоит в США. Покупатели в Азии также увеличили закупки газа, ожидая массового спроса со стороны Европы, которая ищет альтернативные источники. Тем временем до начала отопительного сезона в США осталось всего два с половиной месяца, отмечает издание.Ранее издание American Thinker опубликовало статью, в которой утверждается, что решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе, что делает главу государства изменником.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220820/rasplata-1810906579.html

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сша, природный газ, в мире