СМИ: США ждет энергетический кризис из-за проблем с газом
BI: США в 2022 году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче газа
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США в 2022 году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа, предупреждает Business Insider.
Общий объем добычи газа на внутреннем рынке, как отмечается в публикации, за неделю снизился на 28 миллионов кубометров в сутки с пикового уровня в 2,76 миллиарда кубометров.
На данный момент запасы газа в Соединенных Штатах на 10 процентов ниже традиционного уровня. Такое положение дел обусловлено жаркой погодой, из-за которой приходится тратить энергию на охлаждение воздуха в помещениях.
При этом покупатели в Европе готовы платить за природный газ в семь раз больше, чем он стоит в США. Покупатели в Азии также увеличили закупки газа, ожидая массового спроса со стороны Европы, которая ищет альтернативные источники. Тем временем до начала отопительного сезона в США осталось всего два с половиной месяца, отмечает издание.
Вчера, 06:12Запад предупредили о расплате грядущей зимой
Ранее издание American Thinker опубликовало статью, в которой утверждается, что решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе, что делает главу государства изменником.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.