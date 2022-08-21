Рейтинг@Mail.ru
СМИ: отношениям США и Израиля грозит кризис из-за переговоров по СВПД - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/krizis-1811051778.html
СМИ: отношениям США и Израиля грозит кризис из-за переговоров по СВПД
СМИ: отношениям США и Израиля грозит кризис из-за переговоров по СВПД - РИА Новости, 21.08.2022
СМИ: отношениям США и Израиля грозит кризис из-за переговоров по СВПД
Отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности на фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T00:27
2022-08-21T07:22
в мире
иран
сша
израиль
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/43/1520534397_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7679a1cc77c269a167e5a4779836f713.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности на фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.По их словам, Израиль активно выступает против восстановления ядерной сделки. Подвижки, достигнутые за последние недели в переговорах по данному вопросу, заставляют израильтян беспокоиться о том, что США могли пойти Тегерану на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства, пишет Axios.В свою очередь, представители Белого дома за последнюю неделю провели серию переговоров со своими израильскими коллегами, чтобы убедить тех, что никаких новых уступок Ирану не сделано. Более того, в Вашингтоне по-прежнему не считают восстановление ядерной сделки неизбежным, выражая лишь осторожный оптимизм насчет промежуточных итогов переговоров в Вене.Иран в понедельник направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.В пятницу телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что Иран в рамках переговоров по ядерной сделке отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США.Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20220819/shtraf-1810826799.html
https://ria.ru/20220819/iran-1810814696.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/43/1520534397_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c0dbe2bc132a510adb7e6571c3c86357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Израиль, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
00:27 21.08.2022 (обновлено: 07:22 21.08.2022)
 
СМИ: отношениям США и Израиля грозит кризис из-за переговоров по СВПД

Axios: в отношениях США и Израиля назревает кризис на фоне прогресса в переговорах по СВПД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и Израиля
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги США и Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности на фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, Израиль активно выступает против восстановления ядерной сделки. Подвижки, достигнутые за последние недели в переговорах по данному вопросу, заставляют израильтян беспокоиться о том, что США могли пойти Тегерану на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства, пишет Axios.
В свою очередь, представители Белого дома за последнюю неделю провели серию переговоров со своими израильскими коллегами, чтобы убедить тех, что никаких новых уступок Ирану не сделано. Более того, в Вашингтоне по-прежнему не считают восстановление ядерной сделки неизбежным, выражая лишь осторожный оптимизм насчет промежуточных итогов переговоров в Вене.
"Сделка, вероятно, ближе, нежели две недели назад, однако исход переговоров по-прежнему остается неопределенным, поскольку разногласия остаются. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным", - поделился своими опасениями представитель Белого дома на условиях анонимности.
Иран в понедельник направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.
В пятницу телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что Иран в рамках переговоров по ядерной сделке отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 17:30
СМИ: ядерная сделка с Ираном предусматривает штраф для США в случае выхода
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 17:01
СМИ: ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков
 
В миреИранСШАИзраильСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала