https://ria.ru/20220821/krizis-1811051778.html

СМИ: отношениям США и Израиля грозит кризис из-за переговоров по СВПД

СМИ: отношениям США и Израиля грозит кризис из-за переговоров по СВПД - РИА Новости, 21.08.2022

СМИ: отношениям США и Израиля грозит кризис из-за переговоров по СВПД

Отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности на фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T00:27

2022-08-21T00:27

2022-08-21T07:22

в мире

иран

сша

израиль

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности на фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.По их словам, Израиль активно выступает против восстановления ядерной сделки. Подвижки, достигнутые за последние недели в переговорах по данному вопросу, заставляют израильтян беспокоиться о том, что США могли пойти Тегерану на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства, пишет Axios.В свою очередь, представители Белого дома за последнюю неделю провели серию переговоров со своими израильскими коллегами, чтобы убедить тех, что никаких новых уступок Ирану не сделано. Более того, в Вашингтоне по-прежнему не считают восстановление ядерной сделки неизбежным, выражая лишь осторожный оптимизм насчет промежуточных итогов переговоров в Вене.Иран в понедельник направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.В пятницу телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что Иран в рамках переговоров по ядерной сделке отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США.Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220819/shtraf-1810826799.html

https://ria.ru/20220819/iran-1810814696.html

иран

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, сша, израиль, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)