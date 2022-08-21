https://ria.ru/20220821/kriminal-1811102636.html

"Следили на парковке". Что известно о гибели дочери философа Дугина

"Следили на парковке". Что известно о гибели дочери философа Дугина - РИА Новости, 21.08.2022

"Следили на парковке". Что известно о гибели дочери философа Дугина

В Подмосковье погибла 29-летняя журналист и политолог Дарья Дугина. Это произошло после фестиваля "Традиция", где с лекцией выступал отец девушки — известный... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:06

2022-08-21T15:06

2022-08-21T19:00

мария макарова

александр дугин

мариуполь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

украина

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Подмосковье погибла 29-летняя журналист и политолог Дарья Дугина. Это произошло после фестиваля "Традиция", где с лекцией выступал отец девушки — известный философ и политолог Александр Дугин. СК считает, что под автомобиль подложили взрывное устройство. Подробности — в материале РИА Новости.Взрыв на шоссеВ субботу, 20 августа, Дарья и ее отец приехали в парк "Захарово" на литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", проходивший уже седьмой раз подряд. Автомобиль Land Cruiser Prado припарковали на общей стоянке. Сам философ на одной из площадок в шесть часов вечера читал лекцию на тему "Традиция и история". Его дочь пригласили в качестве почетного гостя.Фестиваль заканчивался в девять часов гала-концертом. Среди участников — вокалистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова, певец из Мариуполя Аким Апачев, скрипач Петр Лундстрем. По словам Лундстрема, в самом конце Дугины направились в сторону своего автомобиля. Однако в последний момент общественный деятель сел в другую машину и поехал следом за дочерью.Как только Дарья свернула на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы прогремел взрыв, после чего внедорожник влетел в ограждение и загорелся. Девушка погибла на месте."Сидели и ждали"Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Расследование взяли на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин и Московская областная прокуратура. Сейчас оперативники опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.Вход на фестиваль был свободный. "Полицейские, а их было довольно много, тщательно проверяли всех участников и зрителей, — рассказывает один из посетителей "Традиции". — Пару человек, например, перебрали с алкоголем, но их сразу вывели. Работали слаженно. Что касается парковки, то она находилась примерно в десяти минутах ходьбы от площадок. Я не в курсе, что там происходило".По версии СК, во внедорожнике сработало взрывное устройство, которое заложили под днище со стороны водителя. Когда это сделали — пока неизвестно. Участники фестиваля уверены, что бомбу установили во время концерта. Так, поэт и публицист Игорь Караулов вспоминает, что к девяти вечера на парковке никого не осталось — волонтеры, которые были там весь день, разошлись.Сейчас эту информацию проверяют. "С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", — заявили в Следственном комитете России."Бизнеса у него не было"В последнее время Дарья Дугина работала журналистом. Неоднократно ездила в Донбасс. Вела репортажи из Мариуполя, в том числе с "Азовстали". В июне ее включили в санкционный список Великобритании "за распространение дезинформации" о конфликте на Украине.Однако как участники фестиваля, так и знакомые Дарьи уверяют, что убить хотели ее отца.Александр Дугин стал известен на всю страну еще в начале 1990-х. Тогда он был идеологом движения лимоновцев. В 1995-м пытался уже самостоятельно работать в политике, безуспешно баллотировался в Госдуму. Параллельно занимался наукой — политологией, социологией и философией, преподавал студентам, читал лекции по всему миру.Благодаря последнему на Западе его называли "ведущим русским мыслителем постсоветского периода". Позже, уже в 2010-х, зарубежные СМИ окрестят его "главным идеологом Путина" и создателем "идеи русского мира". Сам Дугин неоднократно это опровергал."Скорее всего, убийство связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет", — считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. И добавляет, что это может быть связано с "украинскими событиями".Впрочем, все версии сейчас проверяются. Преступников ищут сотрудники МВД и ФСБ. Один из организаторов фестиваля, писатель Захар Прилепин, написал у себя в телеграм-канале, что потенциальные убийцы попали на видеорегистраторы. "Они там толкались, пасли, ждали", — говорит он. По его мнению, преступление готовили долго.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля. 2022-08-21T15:06 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

мария макарова, александр дугин, мариуполь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия