https://ria.ru/20220821/kriminal-1811102636.html
"Следили на парковке". Что известно о гибели дочери философа Дугина
"Следили на парковке". Что известно о гибели дочери философа Дугина - РИА Новости, 21.08.2022
"Следили на парковке". Что известно о гибели дочери философа Дугина
В Подмосковье погибла 29-летняя журналист и политолог Дарья Дугина. Это произошло после фестиваля "Традиция", где с лекцией выступал отец девушки — известный... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:06
2022-08-21T15:06
2022-08-21T19:00
мария макарова
александр дугин
мариуполь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Подмосковье погибла 29-летняя журналист и политолог Дарья Дугина. Это произошло после фестиваля "Традиция", где с лекцией выступал отец девушки — известный философ и политолог Александр Дугин. СК считает, что под автомобиль подложили взрывное устройство. Подробности — в материале РИА Новости.Взрыв на шоссеВ субботу, 20 августа, Дарья и ее отец приехали в парк "Захарово" на литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", проходивший уже седьмой раз подряд. Автомобиль Land Cruiser Prado припарковали на общей стоянке. Сам философ на одной из площадок в шесть часов вечера читал лекцию на тему "Традиция и история". Его дочь пригласили в качестве почетного гостя.Фестиваль заканчивался в девять часов гала-концертом. Среди участников — вокалистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова, певец из Мариуполя Аким Апачев, скрипач Петр Лундстрем. По словам Лундстрема, в самом конце Дугины направились в сторону своего автомобиля. Однако в последний момент общественный деятель сел в другую машину и поехал следом за дочерью.Как только Дарья свернула на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы прогремел взрыв, после чего внедорожник влетел в ограждение и загорелся. Девушка погибла на месте."Сидели и ждали"Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Расследование взяли на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин и Московская областная прокуратура. Сейчас оперативники опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.Вход на фестиваль был свободный. "Полицейские, а их было довольно много, тщательно проверяли всех участников и зрителей, — рассказывает один из посетителей "Традиции". — Пару человек, например, перебрали с алкоголем, но их сразу вывели. Работали слаженно. Что касается парковки, то она находилась примерно в десяти минутах ходьбы от площадок. Я не в курсе, что там происходило".По версии СК, во внедорожнике сработало взрывное устройство, которое заложили под днище со стороны водителя. Когда это сделали — пока неизвестно. Участники фестиваля уверены, что бомбу установили во время концерта. Так, поэт и публицист Игорь Караулов вспоминает, что к девяти вечера на парковке никого не осталось — волонтеры, которые были там весь день, разошлись.Сейчас эту информацию проверяют. "С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", — заявили в Следственном комитете России."Бизнеса у него не было"В последнее время Дарья Дугина работала журналистом. Неоднократно ездила в Донбасс. Вела репортажи из Мариуполя, в том числе с "Азовстали". В июне ее включили в санкционный список Великобритании "за распространение дезинформации" о конфликте на Украине.Однако как участники фестиваля, так и знакомые Дарьи уверяют, что убить хотели ее отца.Александр Дугин стал известен на всю страну еще в начале 1990-х. Тогда он был идеологом движения лимоновцев. В 1995-м пытался уже самостоятельно работать в политике, безуспешно баллотировался в Госдуму. Параллельно занимался наукой — политологией, социологией и философией, преподавал студентам, читал лекции по всему миру.Благодаря последнему на Западе его называли "ведущим русским мыслителем постсоветского периода". Позже, уже в 2010-х, зарубежные СМИ окрестят его "главным идеологом Путина" и создателем "идеи русского мира". Сам Дугин неоднократно это опровергал."Скорее всего, убийство связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет", — считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. И добавляет, что это может быть связано с "украинскими событиями".Впрочем, все версии сейчас проверяются. Преступников ищут сотрудники МВД и ФСБ. Один из организаторов фестиваля, писатель Захар Прилепин, написал у себя в телеграм-канале, что потенциальные убийцы попали на видеорегистраторы. "Они там толкались, пасли, ждали", — говорит он. По его мнению, преступление готовили долго.
мариуполь
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.
2022-08-21T15:06
true
PT0M49S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария макарова, александр дугин, мариуполь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия
Мария Макарова, Александр Дугин, Мариуполь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Подмосковье погибла 29-летняя журналист и политолог Дарья Дугина. Это произошло после фестиваля "Традиция", где с лекцией выступал отец девушки — известный философ и политолог Александр Дугин. СК считает, что под автомобиль подложили взрывное устройство. Подробности — в материале РИА Новости.
В субботу, 20 августа, Дарья и ее отец приехали в парк "Захарово" на литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", проходивший уже седьмой раз подряд. Автомобиль Land Cruiser Prado припарковали на общей стоянке. Сам философ на одной из площадок в шесть часов вечера читал лекцию на тему "Традиция и история". Его дочь пригласили в качестве почетного гостя.
Фестиваль заканчивался в девять часов гала-концертом. Среди участников — вокалистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова, певец из Мариуполя Аким Апачев, скрипач Петр Лундстрем. По словам Лундстрема, в самом конце Дугины направились в сторону своего автомобиля. Однако в последний момент общественный деятель сел в другую машину и поехал следом за дочерью.
Как только Дарья свернула на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы прогремел взрыв, после чего внедорожник влетел в ограждение и загорелся. Девушка погибла на месте.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Расследование взяли на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин и Московская областная прокуратура. Сейчас оперативники опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.
Вход на фестиваль был свободный. "Полицейские, а их было довольно много, тщательно проверяли всех участников и зрителей, — рассказывает один из посетителей "Традиции". — Пару человек, например, перебрали с алкоголем, но их сразу вывели. Работали слаженно. Что касается парковки, то она находилась примерно в десяти минутах ходьбы от площадок. Я не в курсе, что там происходило".
По версии СК, во внедорожнике сработало взрывное устройство, которое заложили под днище со стороны водителя. Когда это сделали — пока неизвестно. Участники фестиваля уверены, что бомбу установили во время концерта. Так, поэт и публицист Игорь Караулов вспоминает, что к девяти вечера на парковке никого не осталось — волонтеры, которые были там весь день, разошлись.
Сейчас эту информацию проверяют. "С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", — заявили в Следственном комитете России.
В последнее время Дарья Дугина работала журналистом. Неоднократно ездила в Донбасс. Вела репортажи из Мариуполя, в том числе с "Азовстали". В июне ее включили в санкционный список Великобритании "за распространение дезинформации" о конфликте на Украине.
Однако как участники фестиваля, так и знакомые Дарьи уверяют, что убить хотели ее отца.
Александр Дугин стал известен на всю страну еще в начале 1990-х. Тогда он был идеологом движения лимоновцев. В 1995-м пытался уже самостоятельно работать в политике, безуспешно баллотировался в Госдуму. Параллельно занимался наукой — политологией, социологией и философией, преподавал студентам, читал лекции по всему миру.
Благодаря последнему на Западе его называли "ведущим русским мыслителем постсоветского периода". Позже, уже в 2010-х, зарубежные СМИ окрестят его "главным идеологом Путина" и создателем "идеи русского мира". Сам Дугин неоднократно это опровергал.
"Скорее всего, убийство связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет", — считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. И добавляет, что это может быть связано с "украинскими событиями".
Впрочем, все версии сейчас проверяются. Преступников ищут сотрудники МВД и ФСБ. Один из организаторов фестиваля, писатель Захар Прилепин, написал у себя в телеграм-канале, что потенциальные убийцы попали на видеорегистраторы. "Они там толкались, пасли, ждали", — говорит он. По его мнению, преступление готовили долго.