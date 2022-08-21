https://ria.ru/20220821/kosovo-1811115312.html

Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич

Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 21.08.2022

Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич

Власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает, заявил президент Сербии Александр Вучич в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:18

2022-08-21T15:18

2022-08-21T15:18

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жозеп боррель

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БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает, заявил президент Сербии Александр Вучич в воскресенье после встречи с лидерами косовских сербов из-за планов Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими документами и начать перерегистрацию выданных Белградом автомобильных номеров.В минувший четверг состоялись переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенного Косово в Брюсселе. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11.00 (12.00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу позваны все политические и институциональные представители косовских сербов, руководство партии "Сербский список", главы муниципалитетов, начальники округов, директоры больниц.Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на брифинге в пятницу рассказал, что Курти на переговорах настаивал, чтобы косовские сербы меняли выданные официальным Белградом документы на временную въездную декларацию каждые 90 дней и постоянно выезжали из края, что "абсолютно неприемлемо". По его мнению, Приштина пытается "стереть сербов, присутствие сербского государства и его органов и документов в Косово и Метохии".В среду Вучич и Курти по отдельности провели разговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом. Сербский лидер вновь заявил ему о военном нейтралитете страны и важности контингента KFOR в Косово, косовоалбанский лидер поблагодарил за помощь в строительстве и обучении по стандартам Североатлантического альянса военизированных Сил безопасности самопровозглашенной республики.KFOR подтвердил сербским СМИ в субботу, что усилил присутствие своих патрулей на трассах близ пунктов перехода административной линии из центральной Сербии "Ярине" и "Брняк" и "готов вмешаться, если возникнет необходимость".Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html

https://ria.ru/20220818/soglasheniya-1810563230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жозеп боррель, мирослав лайчак, приштина, сербия, косово, нато, евросоюз