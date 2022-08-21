https://ria.ru/20220821/kosovo-1811115312.html
Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич
Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 21.08.2022
Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич
Власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает, заявил президент Сербии Александр Вучич в... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:18
2022-08-21T15:18
2022-08-21T15:18
в мире
жозеп боррель
мирослав лайчак
приштина
сербия
косово
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает, заявил президент Сербии Александр Вучич в воскресенье после встречи с лидерами косовских сербов из-за планов Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими документами и начать перерегистрацию выданных Белградом автомобильных номеров.В минувший четверг состоялись переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенного Косово в Брюсселе. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11.00 (12.00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу позваны все политические и институциональные представители косовских сербов, руководство партии "Сербский список", главы муниципалитетов, начальники округов, директоры больниц.Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на брифинге в пятницу рассказал, что Курти на переговорах настаивал, чтобы косовские сербы меняли выданные официальным Белградом документы на временную въездную декларацию каждые 90 дней и постоянно выезжали из края, что "абсолютно неприемлемо". По его мнению, Приштина пытается "стереть сербов, присутствие сербского государства и его органов и документов в Косово и Метохии".В среду Вучич и Курти по отдельности провели разговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом. Сербский лидер вновь заявил ему о военном нейтралитете страны и важности контингента KFOR в Косово, косовоалбанский лидер поблагодарил за помощь в строительстве и обучении по стандартам Североатлантического альянса военизированных Сил безопасности самопровозглашенной республики.KFOR подтвердил сербским СМИ в субботу, что усилил присутствие своих патрулей на трассах близ пунктов перехода административной линии из центральной Сербии "Ярине" и "Брняк" и "готов вмешаться, если возникнет необходимость".Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html
https://ria.ru/20220818/soglasheniya-1810563230.html
приштина
сербия
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, мирослав лайчак, приштина, сербия, косово, нато, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Мирослав Лайчак, Приштина, Сербия, Косово, НАТО, Евросоюз
Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич
Глава Сербии Вучич: Белград защитит своих граждан в Косово, если этого не сделает НАТО
БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает, заявил президент Сербии Александр Вучич в воскресенье после встречи с лидерами косовских сербов из-за планов Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими документами и начать перерегистрацию выданных Белградом автомобильных номеров.
В минувший четверг состоялись переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенного Косово
в Брюсселе
. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем
участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак
и представитель США
на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.
Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11.00 (12.00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу позваны все политические и институциональные представители косовских сербов, руководство партии "Сербский список", главы муниципалитетов, начальники округов, директоры больниц.
"Нам отступать некуда, мы загнаны в угол и наше ключевое послание сегодня нашему населению в Косово и Метохии – что бы ни случилось, и как бы ни было, а сообщу вам и наши следующие шаги по поиску компромиссных решений в ближайшие 10 дней, не будет колонн беженцев, мы сохраним наш народ и от гонений и от погромов. Если этого не захочет сделать НАТО, силы KFOR, или если с албанскими подразделениями будут участвовать в погромах, надеюсь, не будут", - указал Вучич в обращении в воскресенье.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии
Петар Петкович на брифинге в пятницу рассказал, что Курти на переговорах настаивал, чтобы косовские сербы меняли выданные официальным Белградом
документы на временную въездную декларацию каждые 90 дней и постоянно выезжали из края, что "абсолютно неприемлемо". По его мнению, Приштина
пытается "стереть сербов, присутствие сербского государства и его органов и документов в Косово и Метохии".
В среду Вучич и Курти по отдельности провели разговоры с генсеком НАТО
Йенсом Столтенбегом. Сербский лидер вновь заявил ему о военном нейтралитете страны и важности контингента KFOR в Косово, косовоалбанский лидер поблагодарил за помощь в строительстве и обучении по стандартам Североатлантического альянса военизированных Сил безопасности самопровозглашенной республики.
KFOR подтвердил сербским СМИ в субботу, что усилил присутствие своих патрулей на трассах близ пунктов перехода административной линии из центральной Сербии "Ярине" и "Брняк" и "готов вмешаться, если возникнет необходимость".
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.