https://ria.ru/20220821/koronavirus-1811085226.html

В Москве за сутки госпитализировали 312 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 312 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 312 человек с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 7431 случай COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:16

2022-08-21T11:16

2022-08-21T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 7431 случай COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7431, госпитализировано - 312 человек, выздоровело - 5902 человека, 23 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8259 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 961 600 случаев коронавируса, выздоровели 2 722 963 человека, умерли 44 853 человека.

https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810910340.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва