В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выявили 39 669 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 46,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 21 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1853 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%", - говорится в сообщении.
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Рост числа госпитализаций отмечен в 11 регионах, снижение — в 66, ситуация не изменилась в восьми.
Всего в России за сутки выявили более 39 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 22 236 человек, или на 8,2% меньше в сравнении с 20 августа.
"Выявлено 39 669 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 64 человека", - говорится в сообщении.