https://ria.ru/20220821/koronavirus-1811084310.html

В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19

Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 46,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:08

2022-08-21T11:08

2022-08-21T11:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 46,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 21 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1853 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 11 регионах, снижение — в 66, ситуация не изменилась в восьми.Всего в России за сутки выявили более 39 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 22 236 человек, или на 8,2% меньше в сравнении с 20 августа."Выявлено 39 669 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 64 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810676114.html

https://ria.ru/20220819/britaniya-1810631309.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19