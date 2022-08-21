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В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220821/koronavirus-1811084310.html
В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2022
В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19
Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 46,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:08
2022-08-21T11:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 46,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 21 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1853 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 11 регионах, снижение — в 66, ситуация не изменилась в восьми.Всего в России за сутки выявили более 39 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 22 236 человек, или на 8,2% меньше в сравнении с 20 августа."Выявлено 39 669 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 64 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810676114.html
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общество, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус в России, Россия, Коронавирус COVID-19
11:08 21.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1853 человека с COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили 39 669 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 46,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 21 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1853 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в ковид-отделении больницы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 11:09
Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса
Рост числа госпитализаций отмечен в 11 регионах, снижение — в 66, ситуация не изменилась в восьми.
Всего в России за сутки выявили более 39 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 22 236 человек, или на 8,2% меньше в сравнении с 20 августа.
"Выявлено 39 669 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 64 человека", - говорится в сообщении.
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 04:26Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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