19:15 21.08.2022 (обновлено: 20:18 21.08.2022)
"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты
"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" два контракта на 390 миллионов долларов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" два контракта почти на 400 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"В рамках военно-технического сотрудничества АО "Рособоронэкспорт" заключено два контракта на сумму более 390 миллионов долларов", — говорится в релизе, подводящем итоги работы выставки.
По данным военного ведомства, за семь дней работы форума его посетили 1 903 536 человек, в том числе делегации 85 иностранных государств, 18 из которых — высокого уровня.
Всего в рамках форума состоялись 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году: 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.
В завершающий день "Армии-2022" все площадки работали в интересах массового посетителя. Для зрителей выступили авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", одиночный пилотаж выполнили экипажи Су-30, Як-130, МиГ-29, Ми-28Н, Extra.