https://ria.ru/20220821/kontrakty-1811149305.html

"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты

"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты - РИА Новости, 21.08.2022

"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты

"Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" два контракта почти на 400 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:15

2022-08-21T19:15

2022-08-21T20:18

россия

форум "армия-2022"

рособоронэкспорт

русские витязи

су-30

як-130

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" два контракта почти на 400 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.По данным военного ведомства, за семь дней работы форума его посетили 1 903 536 человек, в том числе делегации 85 иностранных государств, 18 из которых — высокого уровня.Всего в рамках форума состоялись 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году: 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.В завершающий день "Армии-2022" все площадки работали в интересах массового посетителя. Для зрителей выступили авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", одиночный пилотаж выполнили экипажи Су-30, Як-130, МиГ-29, Ми-28Н, Extra.

https://ria.ru/20220821/shoygu-1811097114.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, форум "армия-2022", рособоронэкспорт, русские витязи, су-30, як-130