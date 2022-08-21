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"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты - РИА Новости, 21.08.2022
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"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты
"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты - РИА Новости, 21.08.2022
"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты
"Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" два контракта почти на 400 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:15
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россия
форум "армия-2022"
рособоронэкспорт
русские витязи
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" два контракта почти на 400 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.По данным военного ведомства, за семь дней работы форума его посетили 1 903 536 человек, в том числе делегации 85 иностранных государств, 18 из которых — высокого уровня.Всего в рамках форума состоялись 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году: 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.В завершающий день "Армии-2022" все площадки работали в интересах массового посетителя. Для зрителей выступили авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", одиночный пилотаж выполнили экипажи Су-30, Як-130, МиГ-29, Ми-28Н, Extra.
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россия, форум "армия-2022", рособоронэкспорт, русские витязи, су-30, як-130
Россия, Форум "Армия-2022", Рособоронэкспорт, Русские Витязи, Су-30, Як-130
19:15 21.08.2022 (обновлено: 20:18 21.08.2022)
 
"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" многомиллионные контракты

"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" два контракта на 390 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" два контракта почти на 400 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В рамках военно-технического сотрудничества АО "Рособоронэкспорт" заключено два контракта на сумму более 390 миллионов долларов", — говорится в релизе, подводящем итоги работы выставки.

По данным военного ведомства, за семь дней работы форума его посетили 1 903 536 человек, в том числе делегации 85 иностранных государств, 18 из которых — высокого уровня.
Всего в рамках форума состоялись 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году: 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.
В завершающий день "Армии-2022" все площадки работали в интересах массового посетителя. Для зрителей выступили авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", одиночный пилотаж выполнили экипажи Су-30, Як-130, МиГ-29, Ми-28Н, Extra.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 12:51
Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу
 
РоссияФорум "Армия-2022"РособоронэкспортРусские ВитязиСу-30Як-130
 
 
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