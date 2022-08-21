https://ria.ru/20220821/kniga-1811092673.html

"Книга Z", одним из соавторов которой была Дугина, выйдет в печать

"Книга Z", одним из соавторов которой была Дугина, выйдет в печать - РИА Новости, 21.08.2022

"Книга Z", одним из соавторов которой была Дугина, выйдет в печать

"Книга Z" о российской спецоперации, в которой погибшая Дарья Дугина выступала одним из соавторов, выйдет, но, возможно, ее часть будет неоконченной, так как... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:12

2022-08-21T12:12

2022-08-21T12:12

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

медиа

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811073575_0:224:3087:1960_1920x0_80_0_0_cc8433053931892d5315b62e48c32716.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Книга Z" о российской спецоперации, в которой погибшая Дарья Дугина выступала одним из соавторов, выйдет, но, возможно, ее часть будет неоконченной, так как она не успела сдать работу, сообщил РИА Новости главный редактор издательства, которое ее выпускает, Дмитрий Бастраков.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."(Книга - ред) выйдет. Это же сборник. Книга выйдет, ничего не отменяется, даже ее материал будет, на основе лекций или как-то (иначе - ред.), мы обсуждали разные варианты с ней, как это может выглядеть, может быть, её материалы у неё на компьютере есть. Если нет, то это будет с ее лекций, либо ее черновики", - сказал Бастраков.Он пояснил, что Дугина не успела сдать работу, поэтому ее часть в книге может быть неоконченной.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://ria.ru/20220821/podryv-1811091439.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, медиа, московская область (подмосковье)