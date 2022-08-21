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Китай анонсировал учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 21.08.2022
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Китай анонсировал учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море
Китай анонсировал учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 21.08.2022
Китай анонсировал учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море
Китай 22 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:10
2022-08-21T08:10
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
чжэцзян
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Китай 22 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает управление КНР по обеспечению безопасности на море.Отмечается, что, по данным управления по обеспечению безопасности на море провинции Чжэцзян, учения пройдут 22 августа с 02.00 (21.00 21 августа мск) до 16.00 (11.00 мск)."Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен", - говорится в сообщении.Подробностей не приводится.Учения Народно-освободительной армии Китая в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/ucheniya-1810767142.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, чжэцзян, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Китай, Тайвань, Чжэцзян, Визит Пелоси на Тайвань
08:10 21.08.2022
 
Китай анонсировал учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море

Китай анонсировал учения в Восточно-Китайском море недалеко от провинции Чжэцзян

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Китай 22 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает управление КНР по обеспечению безопасности на море.
Отмечается, что, по данным управления по обеспечению безопасности на море провинции Чжэцзян, учения пройдут 22 августа с 02.00 (21.00 21 августа мск) до 16.00 (11.00 мск).
Военнослужащие вооружённых сил Китая - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:52В мире
Китай определился со временем проведения очередных военных учений
"Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен", - говорится в сообщении.
Подробностей не приводится.
Учения Народно-освободительной армии Китая в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:35
Китай направил 17 самолетов и шесть военных кораблей к Тайваню
 
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