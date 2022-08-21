Самая ожидаемая премьера: стоит ли смотреть "Дом дракона"
© AmediatekaКадр из сериала "Дом дракона"
© Amediateka
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Сериал "Дом дракона" выходит на малые экраны. Скучавшие после финала "Игры престолов" зрители увидят множество летающих ящеров, погрузятся в придворные интриги и королевские страсти. Приготовьтесь запоминать новые имена и строить догадки, кто взойдет на Железный трон. О том, чем интересен проект и почему его надо смотреть, — в материале РИА Новости.
О чем сериал?
Действие спин-оффа происходит за 200 лет до противостояния людей и белых ходоков.
Основой сериала послужил законченный (что важно!) роман Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Король Визерис I Таргариен объявляет наследницей дочь Рейниру (Эмма Д’Арси). Но у него рождается сын, и некоторые придворные в нем видят будущего властелина.
© AmediatekaКадр из сериала "Дом дракона"
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом дракона"
В итоге разворачивается борьба за Железный трон между двумя ветвями дома Таргариенов — так называемый Танец драконов. Кстати, летающих ящеров будет гораздо больше, чем в "Игре престолов".
В сериале фигурируют и Старки, и Ланнистеры, и Тиреллы, и Грейджои, и Мартеллы.
Только вместо лютоволков Старков — драконы, меховых накидок северян — богато украшенные одежды белокурых Таргариенов. И в центре сюжета — не распри разных именитых фамилий Семи королевств, а борьба внутри одной семьи. Обрамляют повествование интриги Десницы короля Отто (Рис Иванс), жены монарха Алисенты (Оливия Кук), дяди наследницы Рейниры Дейемона (Мэтт Смит), многочисленных родственников правящего дома, их законных и неофициальных возлюбленных.
© AmediatekaКадр из сериала "Дом дракона"
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом дракона"
Заманчивое начало
Что точно стоит ждать от "Дома дракона", так это бережного отношения к противоречивому оригиналу и ярких масштабных сцен.
Мигель Сапочник, снявший батальные и другие самые запоминающиеся эпизоды "Игры престолов", перешел из режиссеров в шоураннеры — вместе с Райаном Кондалом. Тот, кстати, хороший друг Мартина и сразу предупредил, что намерен советоваться с писателем по поводу сценария и любые изменения обсуждать с ним, находя компромисс.
© AmediatekaКадр из сериала "Дом дракона"
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом дракона"
Вероятно, таких разговоров было немало: роман "Пламя и кровь" стилизован под историческую хронику, написанную полтора века спустя после распри Таргариенов мейстером Гильдейном. Он использовал трактаты предшественников, поэтому в тексте излагаются разные версии одних и тех же событий.
Чтобы не повторять "Расемон" Акиры Куросавы или "Последнюю дуэль" Ридли Скотта (в которых одно происшествие показано глазами разных участников или очевидцев), авторы "Дома дракона" решили выбрать наиболее интересную и динамичную, по их мнению, версию и перенести на экран.
© AmediatekaКадр из сериала "Дом дракона"
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом дракона"
То, что шоу создавали по законченному роману, большой плюс. Да, читатели знают финал, но шоураннерам не пришлось импровизировать с сюжетом. Ведь качество "Игры престолов" хромало именно в тех сезонах, когда не было первоисточника — книг Мартина.
Но сюрпризов все равно окажется много: в "Игре престолов" серии с Красной свадьбой и битвой бастардов шокировали многих, хотя о них тоже было известно заранее.
© AmediatekaКадр из сериала "Дом дракона"
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом дракона"
А самое главное, в "Доме дракона" будет то, за что зрители ценили "Игру престолов": запоминающиеся и неоднозначные герои, неожиданные повороты истории, битвы, спецэффекты. И конечно — откровенные сцены, кровь и драконы.
"Вы ловите себя на том, что спрашиваете команду: "Нужна ли нам еще одна откровенная сцена?" — интригует Мэтт Смит. — И они говорят: "Да, нужна". Но ты должен спросить себя: "Ты экранизируешь книги или разбавляешь их?" Думаю, наша работа — представлять романы правдиво и честно, как они были написаны".
© AmediatekaСмит в сериале "Дом дракона"
© Amediateka
Смит в сериале "Дом дракона"
Но есть вопросы
И все-таки приквел — это предыстория, и мы знаем финал: дом Таргариенов утратит величие, а драконов фактически не останется.
Чтобы сохранить интерес зрителей, шоураннеры постарались чуть "запутать" их: действие разворачивается нелинейно и охватывает примерно 30 лет. Главных героев в детстве и взрослом возрасте играют разные актеры — по аналогии с другой историей про венценосных особ, сериалом "Корона".
© AmediatekaКук в сериале "Дом дракона"
© Amediateka
Кук в сериале "Дом дракона"
Другой сомнительный момент — в "Доме дракона" нет ни одного знакомого героя. К тому же придется запоминать и имена драконов (предполагается, что их будет 17). А у всякого — свой наездник. Кстати, каждому ящеру присущи черты характера его хозяина.
Но и здесь нашлись козыри. Прежде всего — актерский состав и тщательно прописанные главные персонажи. С первой серии их покажут ярко и выпукло, с индивидуальным бэкграундом.
© AmediatekaКадр из сериала "Дом дракона"
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом дракона"
"На съемках ты словно в Нью-Йорке, только вместо небоскребов — декорации Драконьего камня (родового поместья Таргариенов), — рассказывает Ив Бест, исполнительница роли наездницы драконов Рейнис. — Или забираешься по лестнице на странное сооружение, оно движется и издает звуки, а ветряная машина дует в лицо — так создавали эпизоды с ящерами".
© AmediatekaКадр из сериала "Дом дракона"
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом дракона"
Компьютерная графика впечатляет. По слухам, бюджет каждой из десяти серий — около 20 миллионов долларов. Для сравнения: один эпизод первого сезона "Игры престолов" стоил шесть миллионов, а в финальных — до 15 миллионов.
И еще интересный факт: "Дому дракона" придется соперничать за внимание зрителей с сериалом "Властелин колец: Кольца власти", премьеру которого запланировали на 12 дней позже, а финальные серии покажут в одно время (из-за разного количества эпизодов). Так что нас ждут не только битвы драконов, но и борьба между Таргариенами и обитателями Средиземья.
"Дом дракона" выйдет на "Амедиатеке" 22 августа.