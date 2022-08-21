https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

Самая ожидаемая премьера: стоит ли смотреть "Дом дракона"

Самая ожидаемая премьера: стоит ли смотреть "Дом дракона" - РИА Новости, 21.08.2022

Самая ожидаемая премьера: стоит ли смотреть "Дом дракона"

Сериал "Дом дракона" выходит на малые экраны. Скучавшие после финала "Игры престолов" зрители увидят множество летающих ящеров, погрузятся в придворные интриги... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T08:00

2022-08-21T08:00

2022-08-21T08:00

нью-йорк (город)

игра престолов (сериал)

джордж мартин

культура

акира куросава

ридли скотт

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Сериал "Дом дракона" выходит на малые экраны. Скучавшие после финала "Игры престолов" зрители увидят множество летающих ящеров, погрузятся в придворные интриги и королевские страсти. Приготовьтесь запоминать новые имена и строить догадки, кто взойдет на Железный трон. О том, чем интересен проект и почему его надо смотреть, — в материале РИА Новости.О чем сериал?Действие спин-оффа происходит за 200 лет до противостояния людей и белых ходоков.Основой сериала послужил законченный (что важно!) роман Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Король Визерис I Таргариен объявляет наследницей дочь Рейниру (Эмма Д’Арси). Но у него рождается сын, и некоторые придворные в нем видят будущего властелина.В итоге разворачивается борьба за Железный трон между двумя ветвями дома Таргариенов — так называемый Танец драконов. Кстати, летающих ящеров будет гораздо больше, чем в "Игре престолов".В сериале фигурируют и Старки, и Ланнистеры, и Тиреллы, и Грейджои, и Мартеллы.Только вместо лютоволков Старков — драконы, меховых накидок северян — богато украшенные одежды белокурых Таргариенов. И в центре сюжета — не распри разных именитых фамилий Семи королевств, а борьба внутри одной семьи. Обрамляют повествование интриги Десницы короля Отто (Рис Иванс), жены монарха Алисенты (Оливия Кук), дяди наследницы Рейниры Дейемона (Мэтт Смит), многочисленных родственников правящего дома, их законных и неофициальных возлюбленных.Заманчивое началоЧто точно стоит ждать от "Дома дракона", так это бережного отношения к противоречивому оригиналу и ярких масштабных сцен.Мигель Сапочник, снявший батальные и другие самые запоминающиеся эпизоды "Игры престолов", перешел из режиссеров в шоураннеры — вместе с Райаном Кондалом. Тот, кстати, хороший друг Мартина и сразу предупредил, что намерен советоваться с писателем по поводу сценария и любые изменения обсуждать с ним, находя компромисс.Вероятно, таких разговоров было немало: роман "Пламя и кровь" стилизован под историческую хронику, написанную полтора века спустя после распри Таргариенов мейстером Гильдейном. Он использовал трактаты предшественников, поэтому в тексте излагаются разные версии одних и тех же событий.Чтобы не повторять "Расемон" Акиры Куросавы или "Последнюю дуэль" Ридли Скотта (в которых одно происшествие показано глазами разных участников или очевидцев), авторы "Дома дракона" решили выбрать наиболее интересную и динамичную, по их мнению, версию и перенести на экран.То, что шоу создавали по законченному роману, большой плюс. Да, читатели знают финал, но шоураннерам не пришлось импровизировать с сюжетом. Ведь качество "Игры престолов" хромало именно в тех сезонах, когда не было первоисточника — книг Мартина.Но сюрпризов все равно окажется много: в "Игре престолов" серии с Красной свадьбой и битвой бастардов шокировали многих, хотя о них тоже было известно заранее.А самое главное, в "Доме дракона" будет то, за что зрители ценили "Игру престолов": запоминающиеся и неоднозначные герои, неожиданные повороты истории, битвы, спецэффекты. И конечно — откровенные сцены, кровь и драконы.Но есть вопросыИ все-таки приквел — это предыстория, и мы знаем финал: дом Таргариенов утратит величие, а драконов фактически не останется.Чтобы сохранить интерес зрителей, шоураннеры постарались чуть "запутать" их: действие разворачивается нелинейно и охватывает примерно 30 лет. Главных героев в детстве и взрослом возрасте играют разные актеры — по аналогии с другой историей про венценосных особ, сериалом "Корона".Другой сомнительный момент — в "Доме дракона" нет ни одного знакомого героя. К тому же придется запоминать и имена драконов (предполагается, что их будет 17). А у всякого — свой наездник. Кстати, каждому ящеру присущи черты характера его хозяина.Но и здесь нашлись козыри. Прежде всего — актерский состав и тщательно прописанные главные персонажи. С первой серии их покажут ярко и выпукло, с индивидуальным бэкграундом.Компьютерная графика впечатляет. По слухам, бюджет каждой из десяти серий — около 20 миллионов долларов. Для сравнения: один эпизод первого сезона "Игры престолов" стоил шесть миллионов, а в финальных — до 15 миллионов.И еще интересный факт: "Дому дракона" придется соперничать за внимание зрителей с сериалом "Властелин колец: Кольца власти", премьеру которого запланировали на 12 дней позже, а финальные серии покажут в одно время (из-за разного количества эпизодов). Так что нас ждут не только битвы драконов, но и борьба между Таргариенами и обитателями Средиземья."Дом дракона" выйдет на "Амедиатеке" 22 августа.

https://ria.ru/20220813/kino-1808901639.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

нью-йорк (город), игра престолов (сериал), джордж мартин, акира куросава, ридли скотт, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть