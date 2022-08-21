https://ria.ru/20220821/khimoruzhie-1811058515.html

Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие

Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие - РИА Новости, 21.08.2022

Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие

Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран, заявило в субботу... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T02:50

2022-08-21T02:50

2022-08-21T05:08

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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран, заявило в субботу посольство в Вашингтоне.Комментарий дипмиссии был опубликован в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с якобы применением химического оружия против блогера Алексея Навального.В дипмиссии напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химарсенала. "Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20220820/khimoruzhie-1811035813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша