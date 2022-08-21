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Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие - РИА Новости, 21.08.2022
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Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие - РИА Новости, 21.08.2022
Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран, заявило в субботу... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T02:50
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран, заявило в субботу посольство в Вашингтоне.Комментарий дипмиссии был опубликован в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с якобы применением химического оружия против блогера Алексея Навального.В дипмиссии напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химарсенала. "Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела", - добавили в посольстве.
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
02:50 21.08.2022 (обновлено: 05:08 21.08.2022)
 
Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие

Посольство России призвало США не уклоняться от обязательств в части ликвидации химоружия

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран, заявило в субботу посольство в Вашингтоне.
Комментарий дипмиссии был опубликован в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с якобы применением химического оружия против блогера Алексея Навального.
"Утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия", - заявило посольство в своем аккаунте в Telegram.
В дипмиссии напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химарсенала. "Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела", - добавили в посольстве.
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