02:50 21.08.2022 (обновлено: 05:08 21.08.2022)
Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
Посольство России призвало США не уклоняться от обязательств в части ликвидации химоружия
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран, заявило в субботу посольство в Вашингтоне.
Комментарий дипмиссии был опубликован в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с якобы применением химического оружия против блогера Алексея Навального.
"Утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия", - заявило посольство в своем аккаунте в Telegram.
В дипмиссии напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химарсенала. "Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела", - добавили в посольстве.