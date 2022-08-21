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Херсонские власти определили порядок передачи бесхозных предприятий - РИА Новости, 21.08.2022
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Херсонские власти определили порядок передачи бесхозных предприятий
Херсонские власти определили порядок передачи бесхозных предприятий - РИА Новости, 21.08.2022
Херсонские власти определили порядок передачи бесхозных предприятий
Правительство Херсонской области определило порядок определения бесхозных предприятий, брошенных бывшими украинскими владельцами, и передачи их в управление... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:37
2022-08-21T14:37
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херсон
в мире
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ХЕРСОН, 21 авг - РИА Новости. Правительство Херсонской области определило порядок определения бесхозных предприятий, брошенных бывшими украинскими владельцами, и передачи их в управление желающим бизнесменам, заявил РИА Новости врио главы Херсонской области Сергей Елисеев."Все предприятия Херсонской области должны работать, а люди - получать зарплату. Правительством Херсонской области принят порядок определения бесхозными и передачу их на баланс правительства с последующей передачей под внешнее управление всем желающим и кого мы посчитаем достойными их управления", - сказал Елисеев перед началом праздничного концерта по случаю Дня Российского флага.Он также подтвердил информацию о том, что уехавшие весной на подконтрольные Киеву территории жители Херсона и области возвращаются обратно.День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/naemniki-1811100839.html
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херсонская область , киев, херсон, в мире
Херсонская область , Киев, Херсон, В мире
14:37 21.08.2022
 
Херсонские власти определили порядок передачи бесхозных предприятий

Херсон определил порядок передачи предприятий, брошенных украинскими владельцами

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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ХЕРСОН, 21 авг - РИА Новости. Правительство Херсонской области определило порядок определения бесхозных предприятий, брошенных бывшими украинскими владельцами, и передачи их в управление желающим бизнесменам, заявил РИА Новости врио главы Херсонской области Сергей Елисеев.
"Все предприятия Херсонской области должны работать, а люди - получать зарплату. Правительством Херсонской области принят порядок определения бесхозными и передачу их на баланс правительства с последующей передачей под внешнее управление всем желающим и кого мы посчитаем достойными их управления", - сказал Елисеев перед началом праздничного концерта по случаю Дня Российского флага.
Он также подтвердил информацию о том, что уехавшие весной на подконтрольные Киеву территории жители Херсона и области возвращаются обратно.
День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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