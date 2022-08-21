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В Херсоне подняли гигантский триколор - РИА Новости, 21.08.2022
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В Херсоне подняли гигантский триколор
В Херсоне подняли гигантский триколор - РИА Новости, 21.08.2022
В Херсоне подняли гигантский триколор
Общественные организации Херсона подняли флаг РФ размером 4х6 м на Херсонской телевышке - самой высокой точке города, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:48
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в мире
херсон
россия
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ХЕРСОН, 21 авг - РИА Новости. Общественные организации Херсона подняли флаг РФ размером 4х6 м на Херсонской телевышке - самой высокой точке города, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция, по словам её организаторов, приурочена ко Дню флага России, при этом поднятое сегодня полотнище - самый большой триколор на освобожденных территориях.День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Флаг России развивается над Херсоном
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в мире, херсон, россия, запорожская область
В мире, Херсон, Россия, Запорожская область
10:48 21.08.2022 (обновлено: 11:42 21.08.2022)
 
В Херсоне подняли гигантский триколор

Общественные организации Херсона подняли российский флаг на Херсонской телевышке

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 21 авг - РИА Новости. Общественные организации Херсона подняли флаг РФ размером 4х6 м на Херсонской телевышке - самой высокой точке города, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция, по словам её организаторов, приурочена ко Дню флага России, при этом поднятое сегодня полотнище - самый большой триколор на освобожденных территориях.
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День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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