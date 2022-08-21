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В Харькове ввели комендантский час - РИА Новости, 21.08.2022
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В Харькове ввели комендантский час
В Харькове ввели комендантский час - РИА Новости, 21.08.2022
В Харькове ввели комендантский час
Комендантский час вводится в Харькове более чем на сутки на День независимости Украины, который отмечается 24 августа, сообщил глава областной администрации... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:09
2022-08-21T15:09
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комендантский час вводится в Харькове более чем на сутки на День независимости Украины, который отмечается 24 августа, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов."На протяжении Дня независимости комендантский час продлится с 19.00 23 августа до 07.00 25 августа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Синегубова.Уточняется, что во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.Ранее сообщалось, что проведение массовых мероприятий запрещено в Киеве с 22 по 25 августа.
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в мире, киев, украина, харьков
В мире, Киев, Украина, Харьков
15:09 21.08.2022
 
В Харькове ввели комендантский час

Комендантский час более чем на сутки вводят в Харькове на День независимости Украины

© Fotolia / lester120Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Fotolia / lester120
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комендантский час вводится в Харькове более чем на сутки на День независимости Украины, который отмечается 24 августа, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
"На протяжении Дня независимости комендантский час продлится с 19.00 23 августа до 07.00 25 августа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Синегубова.
Уточняется, что во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.
Ранее сообщалось, что проведение массовых мероприятий запрещено в Киеве с 22 по 25 августа.
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 12:13
В Киеве с 22 по 25 августа запретили массовые мероприятия, сообщили СМИ
 
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