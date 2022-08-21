https://ria.ru/20220821/kharkov-1811113712.html

В Харькове ввели комендантский час

В Харькове ввели комендантский час - РИА Новости, 21.08.2022

В Харькове ввели комендантский час

Комендантский час вводится в Харькове более чем на сутки на День независимости Украины, который отмечается 24 августа, сообщил глава областной администрации... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:09

2022-08-21T15:09

2022-08-21T15:09

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комендантский час вводится в Харькове более чем на сутки на День независимости Украины, который отмечается 24 августа, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов."На протяжении Дня независимости комендантский час продлится с 19.00 23 августа до 07.00 25 августа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Синегубова.Уточняется, что во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.Ранее сообщалось, что проведение массовых мероприятий запрещено в Киеве с 22 по 25 августа.

https://ria.ru/20220821/kiev-1811093058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, харьков