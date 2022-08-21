https://ria.ru/20220821/irak-1811096530.html

Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле

Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле - РИА Новости, 21.08.2022

Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле

Обрушение произошло в святыне в иракской провинции Кербела, под завалами находятся люди, передает агентство INA со ссылкой на управление гражданской обороны при РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:47

2022-08-21T12:47

2022-08-21T13:00

в мире

ирак

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Обрушение произошло в святыне в иракской провинции Кербела, под завалами находятся люди, передает агентство INA со ссылкой на управление гражданской обороны при МВД Ирака.Сообщается, что инцидент произошел в субботу в святыне имама Али, в результате схода оползня обрушился потолок.Управление заявило, что бригады гражданской обороны проводят спасательные работы на месте обрушения, на данный момент из-под обломков удалось достать трех детей, которые вскоре были доставлены в больницу.В свою очередь, в местном управлении гражданской обороны сообщили телеканалу Al-Arabiya, что восемь человек были спасены, пять остаются под обломками.

https://ria.ru/20190823/1557815745.html

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ирак

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак