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Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле - РИА Новости, 21.08.2022
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Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле
Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле - РИА Новости, 21.08.2022
Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле
Обрушение произошло в святыне в иракской провинции Кербела, под завалами находятся люди, передает агентство INA со ссылкой на управление гражданской обороны при РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:47
2022-08-21T13:00
в мире
ирак
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Обрушение произошло в святыне в иракской провинции Кербела, под завалами находятся люди, передает агентство INA со ссылкой на управление гражданской обороны при МВД Ирака.Сообщается, что инцидент произошел в субботу в святыне имама Али, в результате схода оползня обрушился потолок.Управление заявило, что бригады гражданской обороны проводят спасательные работы на месте обрушения, на данный момент из-под обломков удалось достать трех детей, которые вскоре были доставлены в больницу.В свою очередь, в местном управлении гражданской обороны сообщили телеканалу Al-Arabiya, что восемь человек были спасены, пять остаются под обломками.
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в мире, ирак
В мире, Ирак
12:47 21.08.2022 (обновлено: 13:00 21.08.2022)
 
Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле

Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле, под завалами находятся люди

© AFP 2022 / Mohammed SawafПоиски пострадавших в завалах в результате оползня в храме Каттарат аль-Имам Али на окраине священного города Кербела
Поиски пострадавших в завалах в результате оползня в храме Каттарат аль-Имам Али на окраине священного города Кербела - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / Mohammed Sawaf
Поиски пострадавших в завалах в результате оползня в храме Каттарат аль-Имам Али на окраине священного города Кербела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Обрушение произошло в святыне в иракской провинции Кербела, под завалами находятся люди, передает агентство INA со ссылкой на управление гражданской обороны при МВД Ирака.
Сообщается, что инцидент произошел в субботу в святыне имама Али, в результате схода оползня обрушился потолок.
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 23.08.2019
23 августа 2019, 09:55
В Индии четыре человека погибли после обрушения стены храма
Управление заявило, что бригады гражданской обороны проводят спасательные работы на месте обрушения, на данный момент из-под обломков удалось достать трех детей, которые вскоре были доставлены в больницу.
"Работа продолжалась всю ночь, бригады гражданской обороны доставили кислород, питьевую воду и еду для застрявших, сделав отверстия в щебне и бетонных блоках", - заявил глава управления гражданской обороны Казем Сальман Бухан.
В свою очередь, в местном управлении гражданской обороны сообщили телеканалу Al-Arabiya, что восемь человек были спасены, пять остаются под обломками.
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