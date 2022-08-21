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Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле
Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле - РИА Новости, 21.08.2022
Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле
Обрушение произошло в святыне в иракской провинции Кербела, под завалами находятся люди, передает агентство INA со ссылкой на управление гражданской обороны при РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:47
2022-08-21T12:47
2022-08-21T13:00
в мире
ирак
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Обрушение произошло в святыне в иракской провинции Кербела, под завалами находятся люди, передает агентство INA со ссылкой на управление гражданской обороны при МВД Ирака.Сообщается, что инцидент произошел в субботу в святыне имама Али, в результате схода оползня обрушился потолок.Управление заявило, что бригады гражданской обороны проводят спасательные работы на месте обрушения, на данный момент из-под обломков удалось достать трех детей, которые вскоре были доставлены в больницу.В свою очередь, в местном управлении гражданской обороны сообщили телеканалу Al-Arabiya, что восемь человек были спасены, пять остаются под обломками.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ирак
12:47 21.08.2022 (обновлено: 13:00 21.08.2022)
Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле
Обрушение произошло в святыне в иракской Кербеле, под завалами находятся люди
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Обрушение произошло в святыне в иракской провинции Кербела, под завалами находятся люди, передает агентство INA
со ссылкой на управление гражданской обороны при МВД Ирака.
Сообщается, что инцидент произошел в субботу в святыне имама Али, в результате схода оползня обрушился потолок.
Управление заявило, что бригады гражданской обороны проводят спасательные работы на месте обрушения, на данный момент из-под обломков удалось достать трех детей, которые вскоре были доставлены в больницу.
"Работа продолжалась всю ночь, бригады гражданской обороны доставили кислород, питьевую воду и еду для застрявших, сделав отверстия в щебне и бетонных блоках", - заявил глава управления гражданской обороны Казем Сальман Бухан.
В свою очередь, в местном управлении гражданской обороны сообщили телеканалу Al-Arabiya, что восемь человек были спасены, пять остаются под обломками.