https://ria.ru/20220821/goroskop-1810528654.html

Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака

Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака - РИА Новости, 21.08.2022

Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака

Астролог рассказал, как привлечь и удержать интерес представителей разных знаков зодиака. Об этом пишет Times of India. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T06:05

2022-08-21T06:05

2022-08-21T06:05

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Астролог рассказал, как привлечь и удержать интерес представителей разных знаков зодиака. Об этом пишет Times of India. Импульсивным и нетерпеливым Овнам нравятся спокойные личности.Надежность — вот, что привлекает Тельцов в окружающих. Близнецам важен ум. Их цепляет высокий IQ.Хотите привлечь внимание Рака, докажите ему свою преданность. Львы ищут внимания к своей личности. И это ключ к тому, как их заинтересовать.Зрелость — качество, которое нравится в других Девам.Весы любят комплименты. Но все должно быть в меру. Так что с похвалой лучше не перебарщивать.Понадобится немало остроумия, чтобы быть рядом со Стрельцом. Скорпион откроет свое сердце только тому, кто заслужит его доверие. Уверенность в себе — именно эта черта привлекает Козерогов.Водолеев притягивают непредсказуемые личности. Рыбы хотят, чтобы рядом был вдумчивый, заботливый человек.

https://ria.ru/20220703/goroskop-1799385474.html

https://ria.ru/20220814/astrologiya-1809257318.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, отношения, психология личности