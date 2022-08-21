Рейтинг@Mail.ru
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220821/goroskop-1810528654.html
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака - РИА Новости, 21.08.2022
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака
Астролог рассказал, как привлечь и удержать интерес представителей разных знаков зодиака. Об этом пишет Times of India. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T06:05
2022-08-21T06:05
культура
новости культуры
гороскоп
стиль жизни
знаки зодиака
отношения
психология личности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810562342_0:22:1030:602_1920x0_80_0_0_848531d88ba9a793e96d880c61ec2cdc.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Астролог рассказал, как привлечь и удержать интерес представителей разных знаков зодиака. Об этом пишет Times of India. Импульсивным и нетерпеливым Овнам нравятся спокойные личности.Надежность — вот, что привлекает Тельцов в окружающих. Близнецам важен ум. Их цепляет высокий IQ.Хотите привлечь внимание Рака, докажите ему свою преданность. Львы ищут внимания к своей личности. И это ключ к тому, как их заинтересовать.Зрелость — качество, которое нравится в других Девам.Весы любят комплименты. Но все должно быть в меру. Так что с похвалой лучше не перебарщивать.Понадобится немало остроумия, чтобы быть рядом со Стрельцом. Скорпион откроет свое сердце только тому, кто заслужит его доверие. Уверенность в себе — именно эта черта привлекает Козерогов.Водолеев притягивают непредсказуемые личности. Рыбы хотят, чтобы рядом был вдумчивый, заботливый человек.
https://ria.ru/20220703/goroskop-1799385474.html
https://ria.ru/20220814/astrologiya-1809257318.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810562342_137:0:1030:670_1920x0_80_0_0_0fcb0aad4ef7b1c9b3dc77fe0131457c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, отношения, психология личности
Культура, Новости культуры, гороскоп, Стиль жизни, знаки зодиака, отношения, психология личности
06:05 21.08.2022
 
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака

Астролог рассказал, что интересует представителей разных знаков зодиака в партнере

CC0 / yanalya / Молодые люди в кафе
Молодые люди в кафе - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
CC0 / yanalya /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Астролог рассказал, как привлечь и удержать интерес представителей разных знаков зодиака. Об этом пишет Times of India.
Импульсивным и нетерпеливым Овнам нравятся спокойные личности.
Надежность — вот, что привлекает Тельцов в окружающих.
Близнецам важен ум. Их цепляет высокий IQ.
Хотите привлечь внимание Рака, докажите ему свою преданность.
Львы ищут внимания к своей личности. И это ключ к тому, как их заинтересовать.
Зрелость — качество, которое нравится в других Девам.
Весы любят комплименты. Но все должно быть в меру. Так что с похвалой лучше не перебарщивать.
Часовая башня Святого Марка, Венеция - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 06:40Культура
Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях
Понадобится немало остроумия, чтобы быть рядом со Стрельцом.
Скорпион откроет свое сердце только тому, кто заслужит его доверие.
Уверенность в себе — именно эта черта привлекает Козерогов.
Водолеев притягивают непредсказуемые личности.
Рыбы хотят, чтобы рядом был вдумчивый, заботливый человек.
Женщина и мужчина - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 04:50Культура
Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака
 
КультураНовости культурыгороскопСтиль жизнизнаки зодиакаотношенияпсихология личности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала