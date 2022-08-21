https://ria.ru/20220821/goroskop-1810528654.html
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака - РИА Новости, 21.08.2022
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака
Астролог рассказал, как привлечь и удержать интерес представителей разных знаков зодиака. Об этом пишет Times of India. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T06:05
2022-08-21T06:05
2022-08-21T06:05
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Астролог рассказал, как привлечь и удержать интерес представителей разных знаков зодиака. Об этом пишет Times of India. Импульсивным и нетерпеливым Овнам нравятся спокойные личности.Надежность — вот, что привлекает Тельцов в окружающих. Близнецам важен ум. Их цепляет высокий IQ.Хотите привлечь внимание Рака, докажите ему свою преданность. Львы ищут внимания к своей личности. И это ключ к тому, как их заинтересовать.Зрелость — качество, которое нравится в других Девам.Весы любят комплименты. Но все должно быть в меру. Так что с похвалой лучше не перебарщивать.Понадобится немало остроумия, чтобы быть рядом со Стрельцом. Скорпион откроет свое сердце только тому, кто заслужит его доверие. Уверенность в себе — именно эта черта привлекает Козерогов.Водолеев притягивают непредсказуемые личности. Рыбы хотят, чтобы рядом был вдумчивый, заботливый человек.
https://ria.ru/20220703/goroskop-1799385474.html
https://ria.ru/20220814/astrologiya-1809257318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, отношения, психология личности
Культура, Новости культуры, гороскоп, Стиль жизни, знаки зодиака, отношения, психология личности
Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака
Астролог рассказал, что интересует представителей разных знаков зодиака в партнере
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Астролог рассказал, как привлечь и удержать интерес представителей разных знаков зодиака. Об этом пишет
Times of India.
Импульсивным и нетерпеливым Овнам нравятся спокойные личности.
Надежность — вот, что привлекает Тельцов в окружающих.
Близнецам важен ум. Их цепляет высокий IQ.
Хотите привлечь внимание Рака, докажите ему свою преданность.
Львы ищут внимания к своей личности. И это ключ к тому, как их заинтересовать.
Зрелость — качество, которое нравится в других Девам.
Весы любят комплименты. Но все должно быть в меру. Так что с похвалой лучше не перебарщивать.
Понадобится немало остроумия, чтобы быть рядом со Стрельцом.
Скорпион откроет свое сердце только тому, кто заслужит его доверие.
Уверенность в себе — именно эта черта привлекает Козерогов.
Водолеев притягивают непредсказуемые личности.
Рыбы хотят, чтобы рядом был вдумчивый, заботливый человек.